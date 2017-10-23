Пожизненный контракт Месси. Что это значит

Источник: Спорт-Экспресс

МЕССИ — НАВСЕГДА?

Накануне на ежегодной Ассамблее, которую «Барселона» проводит для держателей клубных карт, генеральный директор сине-гранатовых Оскар Грау, отвечая на вопрос о положении дел с контрактом Лионеля Месси, произнес: «Месси уже продлил свой контракт на 4 года, но мы хотим предложить ему пожизненное соглашение». «Наше желание — чтобы Лео оставался в «Барселоне», пока не решит, что «хватит, пришло время заканчивать с футболом», — добавил Хосеп Бартомеу, президент каталонского клуба.

Намерения сине-гранатового руководства понятны — в мире нет другого такого контракта, как у Лео Месси. О новом соглашении с аргентинцем говорят последние четыре месяца, но так до сих пор и не ясно, существует ли оно на самом деле. В сентябре Бартомеу попытался всех успокоить: «Есть три разных контракта. Первый — с Фондом Месси. Второй — на использование его имиджевых прав. И третий — основной трудовой договор. Все они подписаны: первый — отцом Месси, который является директором Фонда, и братом футболиста, второй — представителем управляющей компании, третий — также отцом Месси, потому что он имеет на это право. Его подпись визирована адвокатами. Не хватает только формальной фотографии с Месси и контрактом, но она будет сделана — рано или поздно».

ВСЕ КОНТРАКТЫ МЕССИ

Прежде, чем пытаться предположить, что из себя будет представлять пожизненный контракт с аргентинским нападающим, стоит вспомнить все соглашения, которые подписывали каталонский клуб и Месси. Если не ставить под сомнение слова Бартомеу, таких официальных соглашений наберется восемь, если усомниться — семь. Будем исходить из презумпции невиновности.

НУЛЕВОЙ

Неспроста возникла формулировка «официальные контракты» — потому что в истории взаимоотношений аргентинца и «Барселоны» присутствует один неофициальный, «нулевой» договор. Тот самый пресловутый контракт на салфетке, который был подписан 14 декабря 2000 года Карлесом Рексачем, и где говорилось, что «Барселона» берет на себя ежемесячные расходы на медикаменты (600 евро), в которых нуждалась тогда еще 13-летняя аргентинская звездочка. Через четыре года, в октябре 2004-го, Месси дебютировал в основе первой команды под руководством Франка Райкарда.

ПЕРВЫЙ

К июню 2005-го Лео успел 9 раз сыграть за основной состав, и, как только ему исполнилось 18, Жоан Лапорта, президент «Барселоны», подписал с ним первый профессиональный контракт. Технический секретарь Чики Бегиристайн отправился с бумагами в Утрехт, где Месси защищал честь аргентинского мундира на ЧМ (U20), чтобы игрок поставил подпись и зафиксировал соглашение сроком до 2010 года с отступными в 150 миллионов евро. Точный размер первого оклада Лео не разглашается, но, как говорили осведомленные люди, бонусы предусматривались «такие же, как у остальных партнеров по команде».

ВТОРОЙ

Всего через три месяца в «Барселоне» поняли, что пришло время улучшать недавно заключенное соглашение. Месси в июле привел сборную Аргентины к победе на том самом ЧМ (U20), потом блеснул в игре против «Ювентуса» в Кубке Гампера, Европа заинтересовалась им всерьез, и в офисе каталонцев даже раздался звонок из Мадрида. Лапорта умел думать на несколько ходов вперед, поэтому оперативно повысил молодому футболисту зарплату (по разным данным, она тогда составила 1 — 1,5 миллиона евро в год) и продлил срок договора до 2014 года.

ТРЕТИЙ

В январе 2007-го условия контракта были пересмотрены в третий раз. Срок соглашения с 19-летним Месси остался прежним, а вот оклад увеличился до 3 миллионов евро в год.

ЧЕТВЕРТЫЙ

Смена командного цикла — прощание с Райкардом, Роналдинью и Деку, приглашение Гвардьолы и выход Месси на первый план, — привела к очередному пересмотру договоренностей. В июне 2008-го Лео поставил подпись под контрактом, предполагавшим существенное увеличение зарплаты (до 8,5 миллиона евро в год), что сразу сделало его одним из самых высокооплачиваемых игроков команды, а также повышение суммы отступных до 250 миллионов евро. Месси начали откровенно баловать — так, Пеп разрешил ему в самый разгар предсезонной подготовки отправиться вместе с олимпийской сборной Аргентины в Пекин.

ПЯТЫЙ

Справедливости ради, Месси сполна отплатил команде за заботу. Его невероятная игра во многом предопределила итоговый успех первого года Гвардьолы у руля «Барсы» — победа в чемпионате, Кубке и Лиге чемпионов, статус лучшего футболиста мира, 6 Кубков за сезон. И в сентябре 2009-го договор аргентинца с клубом продлили до 2016 года, а оклад повысили до 11 миллионов евро — Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

ШЕСТОЙ

Прошло три года, прежде чем в декабре 2012-го Сандро Россель объявил о новых контрактах Хави, Пуйоля и Месси. По новому соглашению аргентинец должен был остаться в клубе до 2018 года и в обмен ежегодно получать 16 миллионов евро.

СЕДЬМОЙ

Последний на сегодняшний момент (официально задокументированный фотографией с президентом) договор Лео подписал в мае 2014 года. Этому событию предшествовала короткая полемика между игроком и вице-президентом клуба по экономическим вопросам Хавьером Фаусом, который заявил: «Не знаю, почему мы должны каждые полгода продлевать контракты с нашими игроками. Соглашение с сеньором Месси было пересмотрено не так давно». Месси в ответ сказал, что «сеньор Фаус ничего не смыслит в футболе и хочет управлять “Барселоной”, словно это какая-то фирма, но это не так».

С Фаусом быстро потолковали по душам, и он тут же выступил с заявлением: «Месси — лучший игрок мира и заслуживает того, чтобы быть самым высокооплачиваемым футболистом на планете». Конфликт был исчерпан, а Бартомеу, новый президент сине-гранатовых, поднял аргентинцу зарплату до 20 миллионов евро в год (плюс бонусы), благодаря чему тот обошел Криштиану Роналду в рейтинге футболистов с самыми внушительными окладами.

ВОСЬМОЙ?

Вызывающий все больше непонимания и недоумения мистический восьмой контракт Месси и «Барселоны», о котором известно лишь то, что его срок рассчитан до 2021 года, отступные выросли до 300 миллионов евро, а ежегодная зарплата составит около 30 миллионов евро.

ПОЖИЗНЕННЫЙ КОНТРАКТ. КАКИМ ОН БУДЕТ?

Нет повода думать, что пожизненное соглашение с Месси будет чем-то отличаться от того договора, который две недели назад заключили с Андресом Иньестой. Основные цифры уже названы, вряд ли зарплата Месси вырастет еще больше — нюансы коснуться лишь сроков и терминов. Что значит «пожизненный»? Сможет ли Месси перейти в другой клуб? На эти и другие вопросы можно ответить, если заглянуть внимательнее в контракт «на всю жизнь» Иньесты.

Его главная особенность — срок и четко определенная дата, до которой Иньеста должен сообщить о своих планах руководству клуба. По большому счету, он представляет собой соглашение «1+бесконечность». Каждый год, до 30 апреля, футболист обязуется уведомить руководство, остается он на следующий сезон или нет. Если он ничего не говорит, договор автоматически продляется еще на один год. При этом Иньеста может уйти в другой клуб из менее конкурентного чемпионата — это открывает перед ним двери лиг Катара, США, Индии или Китая, но закрывает все европейские возможности.

Можно предположить, что пожизненный контракт Месси будет устроен по тому же принципу. Впрочем, как бы красиво ни звучали эти слова, они пока так и остаются всего лишь словами. Контракт аргентинца — пожизненный ли, временный ли, — одно из самых больших серых пятен в футболе #прямосейчас.