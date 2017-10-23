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00:09 (мск), источник: Чемпионат.com

«Галатасарай» и «Фенербахче» сыграли вничью, Нойштедтер отыграл весь матч

На стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен» в Стамбуле состоялось дерби между «Галатасараем» и «Фенербахче».

Источник: РИА "Новости"

Встреча 9-го тура турецкой Суперлиги завершилась вничью. Забитыми мячами команды зрителей порадовать не сумели.

Отметим, что «Галатасараю» пришлось заканчивать матч вдесятером — на 73-й минуте Юнес Беланда получил вторую жёлтую карточку.

У «Фенербахче» весь матч отыграл защитник сборной России Роман Нойштедтер. Также все 90 минут на поле провели бывшие игроки «Зенита» — Луиш Нету и Виктор Жулиано.

В таблице турецкого первенства «Галатасарай» (23 очка) располагается на первой строчке, а «Фенербахче» (15) — на шестой.

Отметим, что «Галатасарай» лишь во второй раз в текущем первенстве сыграл вничью. Все остальные матчи команда Игора Тудора выиграла.

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