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00:05 (мск), источник: Р-Спорт

Матчи чемпионата Уругвая по футболу отменены из-за забастовки игроков

Четыре матча чемпионата Уругвая, которые были запланированы на воскресенье, отменены из-за забастовки игроков, вызванной спором вокруг имиджевых прав футболистов, сообщает Рейтер.

Игрок, которых поддержала ассоциация тренеров, написали письмо в Уругвайскую футбольную ассоциацию, обвинив руководство организации в эксплуатации. «Смиритесь и воздержитесь», — говорится в письме 500 футболистов, которые попросили «немедленно прекратить использовать личные права любым способом».

Представители футболистов в пятницу встретились с чиновниками ассоциации, однако достичь соглашения не удалось, после чего были отменены по четыре встречи в субботу и воскресенье.

В сентябре к переносу игр чемпионата Уругвая привела забастовку арбитров, протестовавших против роста уровня насилия по отношению к официальным лицам матчей.

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