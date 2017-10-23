Матчи чемпионата Уругвая по футболу отменены из-за забастовки игроков

Игрок, которых поддержала ассоциация тренеров, написали письмо в Уругвайскую футбольную ассоциацию, обвинив руководство организации в эксплуатации. «Смиритесь и воздержитесь», — говорится в письме 500 футболистов, которые попросили «немедленно прекратить использовать личные права любым способом».

Представители футболистов в пятницу встретились с чиновниками ассоциации, однако достичь соглашения не удалось, после чего были отменены по четыре встречи в субботу и воскресенье.