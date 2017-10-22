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Мбаппе, Кавани и Неймар — в стартовом составе «ПСЖ» на французское класико
Стали известны стартовые составы «Марселя» и «ПСЖ» на заключительным матч 10-го тура чемпионата Франции.
Стали известны стартовые составы «Марселя» и «ПСЖ» на заключительным матч 10-го тура чемпионата Франции.
«Марсель»: Манданда, Сакаи, Роландо, Рами, Амави, Окампос, Густаву, Товен, Ангисса, Пайет, Митроглу.
«ПСЖ»: Ареола, Менье, Тиагу Силва, Маркиньюс, Кюрзава, Верратти, Мотта, Рабьо, Мбаппе, Кавани, Неймар.
Матч «Марсель» — «ПСЖ» начнется в 22.00 по московскому времени.