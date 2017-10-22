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«Ювентус» разгромил «Удинезе» со счётом 6:2, играя в меньшинстве с 26-й минуты
«Ювентус» выиграл у «Удинезе» в матче девятого тура итальянской Серии А.
«Ювентус» выиграл у «Удинезе» в матче девятого тура итальянской Серии А.
Встреча проходила в Удине на стадионе «Дачия Арена — Фриули» и завершилась со счётом 6:2 в пользу гостей.
У гостей
«Ювентус» с 22 очками поднялся на третье место в таблице итальянской Серии А. «Удинезе» (6) — 14-й.
|Луиджи Дель Нери
|Массимилиано Аллегри
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|6
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|13
|4
|Удары в створ
|5
|1
|Угловые
|6
|19
|Фолы
|9
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Даниэле Довери (Италия)