«Ювентус» разгромил «Удинезе» со счётом 6:2, играя в меньшинстве с 26-й минуты

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Ирина Шейк в откровенном наряде пообедала с подругами (фото)
Текущие события
Футбол. Зарубежный
22.10
Марсель2
ПСЖ2
Футбол. Зарубежный
22.10
Реал3
Эйбар0
Футбол. Зарубежный
22.10
Лацио3
Кальяри0
Футбол. Зарубежный
22.10
Динамо К0
Шахтер Д0
Футбол. Зарубежный
22.10
Леганес1
Атлетик0
Футбол. Премьер-лига
22.10
Анжи3
Арсенал Т2
Футбол. Зарубежный
22.10
Вольфсбург1
Хоффенхайм1
Футбол. Зарубежный
22.10
Удинезе2
Ювентус6
Футбол. Зарубежный
22.10
Тоттенхэм Хотспур4
Ливерпуль1
Футбол. Зарубежный
22.10
Труа0
Лион5
Футбол. Зарубежный
22.10
Сельта0
Атлетико1
Футбол. Зарубежный
22.10
Мариуполь2
Заря Лг5
Футбол. Премьер-лига
22.10
ЦСКА0
Зенит0
Футбол. Зарубежный
22.10
Фрайбург1
Герта1
Футбол. Зарубежный
22.10
Ницца1
Страсбур2
Футбол. Зарубежный
22.10
Беневенто0
Фиорентина3
Футбол. Зарубежный
22.10
Аталанта1
Болонья0
Футбол. Зарубежный
22.10
Милан0
Дженоа0
Футбол. Зарубежный
22.10
Торино0
Рома1
Футбол. Зарубежный
22.10
СПАЛ0
Сассуоло1
Футбол. Зарубежный
22.10
Эвертон2
Арсенал5
Футбол. Первый дивизион
22.10
Спартак-23
Тюмень1
Футбол. Зарубежный
22.10
Кельн0
Вердер0
Футбол. Премьер-лига
22.10
Урал2
Ахмат0
Футбол. Зарубежный
22.10
Сталь Д1
Черноморец Од1
Футбол. Зарубежный
22.10
Кьево3
Верона2
Футбол. Зарубежный
22.10
Вильярреал4
Лас-Пальмас0
Все события
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
На грани нервного срыва. Как ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью
Клопп разгромлен на на «Уэмбли», и это отставка? Обзор АПЛ
Сама нежность: поклонники обсуждают новый образ Пелагеи
49-летняя Карла Бруни изменилась до неузнаваемости (фото)
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Данные о владельцах недвижимости засекретят
Фоторепортажи
8Спаллетти остановил «Наполи», «МЮ» впервые проиграл в АПЛ
10Медведева — лучшая в Москве
22 октября, источник: Чемпионат.com

«Ювентус» разгромил «Удинезе» со счётом 6:2, играя в меньшинстве с 26-й минуты

«Ювентус» выиграл у «Удинезе» в матче девятого тура итальянской Серии А.

Источник: Reuters

Встреча проходила в Удине на стадионе «Дачия Арена — Фриули» и завершилась со счётом 6:2 в пользу гостей.

У гостей хет-трик оформил Сами Хедира, по голу забили Даниэле Ругани и Миралем Пьянич, ещё один мяч в свои ворота отправил Самир. У хозяев отличились Стипе Перица и Данило Ларанжера. С 26-й минуты туринцы играли в меньшинстве после удаления Марио Манджукича.

«Ювентус» с 22 очками поднялся на третье место в таблице итальянской Серии А. «Удинезе» (6) — 14-й.

Удинезе 2:6
Первый тайм: 1:2
Ювентус
22.10.2017, 19:00 основной раунд: 9-й тур Dacia Arena
Главные тренеры
Луиджи Дель Нери Массимилиано Аллегри
Голы
8′ Стипе Перица 18
47′ Данилу Ларанжейра (Р. де Пауль) 5
3 Самир 14′
6 Сами Хедира (Х. Куадрадо) 20′
24 Даниэле Ругани (П. Дибала) 52′
6 Сами Хедира (Д. Ругани) 59′
6 Сами Хедира (Г. Игуаин) 87′
5 Миралем Пьянич (А. Сандру) 90′
Составы
Альбано Биссарри 1
55′ Данилу Ларанжейра 5
Брам Найтинк 17
83′ Секу Фофана 6
Якуб Янкто 14
58′ Эмиль Халльфредссон 23
Родриго де Пауль 10
Макси Лопес 20
32′ 67′ Самир 3
Джузеппе Пеццелла 97
26′ 72′ Али Аднан 53
Йенс Стрюгер Ларсен 19
51′ 82′ Стипе Перица 18
Риад Байич 9
1 Джанлуиджи Буффон
3 Джорджо Кьеллини
12 Алекс Сандру
24 Даниэле Ругани
5 Миралем Пьянич
6 Сами Хедира
9 Гонсало Игуаин
17 Марио Манджукич 26′ 26′
26 Штефан Лихтштайнер 89′
33 Федерико Бернардески
7 Хуан Куадрадо 79′ 61′
15 Андреа Барцальи
10 Пауло Дибала 68′
11 Дуглас Коста
Статистика
6 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 13
4 Удары в створ 5
1 Угловые 6
19 Фолы 9
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Даниэле Довери (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Удинезе
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
 «Мои костюмы не из секс-шопа». Косплеерша Мари-Клод Бурбонэ
Научный подход: 5 высокоэффективных упражнений для похудения
На грани нервного срыва. Как ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью
Клопп разгромлен на на «Уэмбли», и это отставка? Обзор АПЛ
«ВТБ Кубок Кремля» завершился при рекордной посещаемости
Британский гонщик Хэмилтон выиграл Гран-при США
«Ак Барс» разгромил магнитогорский «Металлург» в матче КХЛ
Бабаев: После «Базеля» ребятам было стыдно перед болельщиками
Новости
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Тверская улица станет пешеходной в новогодние праздники
Останкинская телебашня появится на почтовых марках
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь