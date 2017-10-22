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22 октября, источник: Спорт-Экспресс

Клопп разгромлен. Это отставка?

«СЭ» выделяет основное из матчей 9-го тура премьер-лиги.

Источник: Спорт-Экспресс

МАРАДОНА ВДОХНОВИЛ КЕЙНА

Матч между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» посетил сам Диего Армандо. «Шпор» тренирует его друг и бывший партнер по «Ньюэллс Олд Бойз» Маурисио Покеттино, поэтому Марадона в этот день поддерживал лондонцев. В перерыве великому нападающему подарили футболку с десятым номером, но это был лишь символический презент. Истинный носитель «десятки» в «Тоттенхэме» уходить из команды не собирается.

Кейн уже стал лучшим бомбардиром премьер-лиги, обогнав Лукаку и Агуэро. Достичь вершины англичанину позволил дубль в ворота «Ливерпуля» — первые голы Кейна на «Уэмбли» в премьер-лиге.

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«Красные» же опять продемонстрировали, как не должна обороняться команда из элитной группы премьер-лиги. В частности, Ловрен — Юрген Клопп был так недоволен действиями хорвата, что заменил его уже на исходе получаса. «Клянусь, я могу обороняться лучше, чем “Ливерпуль”, хотя у меня нет ног», — написал в Твиттере призер Паралимпийских игр Али Джавад по ходу матча. Безусловно, это лучшее описание игры команды Клоппа.

ПОДАРОК ДЛЯ ВЕНГЕРА

В воскресенье Арсену Венгеру исполнилось 68 лет. Примерно треть жизни француз управляет «Арсеналом», поэтому от любимого клуба он вправе был ждать ценного подарка.

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Венгер его получил — «Арсенал» разбомбил «Эвертон» в гостях со счетом 5:2, причем наконец-то первые результативные очки в сезоне набрал Езил (1+1) и первый гол забил Алексис Санчес.

«Канониры» одержали первую гостевую победу в этом чемпионате и поднялись на пятое место, а «Эвертон» рухнул в зону вылета. Судя по всему, дни Роналда Кумана на «Гудисон Парк» сочтены. В сети уже шутят, какие другие Роналды могли бы справиться с работой тренера «ирисок» лучше голландца.

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МОУРИНЬЮ ПРОИГРАЛ НОВИЧКУ

«Манчестер Юнайтед» мог стать первой командой, не пропустившей в восьми из девяти стартовых туров. Вместо этого «МЮ» опростоволосился в гостях у дебютанта премьер-лиги и проиграл «Хаддерсфилду» впервые с 1952 года — родители Жозе Моуринью на тот момент даже не закончили школу.

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Сам португалец после игры не стал жаловаться на судей, погоду или иные аномальные явления — сразу признал, что победили те, кто этого хотели. «Не имеет значения, насколько ты велик или опытен. Если у тебя есть страсть и желание, для тебя не существует границ», — баннер с таким мотивирующим посланием вывесили фанаты «Хаддерсфилда» перед игрой.

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Это сработало: гол Муя в результате неразберихи в штрафной «МЮ» и точный удар Депуатра после длиннющего паса голкипера Лессля принесли новичку сенсационную победу. «Юнайтед» теперь отстает от «Сити» на пять очков.

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АГУЭРО — В ИСТОРИИ, ГВАРДЬОЛА — В ОГНЕ

Месяц назад защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди произнес фразу, над которой поначалу потешались: «Сити» — это огромная акула, — сказал он. — Когда мы видим, что рядом с нами кто-то плавает, мы тут же его пожираем. Сейчас понятно, что имел в виду Менди: в пяти октябрьских матчах «Сити» только раз победил не с крупным счетом — «повезло» «Челси». Мем про акул уже устоялся в Манчестере, и на очередную игру некоторые болельщики надели надувные шлемы в виде голов морских чудищ.

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Новой жертвой стал «Бернли», но победа — не главное для «Сити». Важнее, что Агуэро восстановился от травм, полученных в страшном ДТП, и догнал по числу забитых мячей лучшего бомбардира в истории клуба Эрика Брука.

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У «Сити» сломался стоп-кран — в премьер-лиге осталась только одна команда с нулем поражений.

«БЭТСМЕН» ВЫРУЧИЛ «ЧЕЛСИ»

У нападающего «Челси» Миши Батшуайи незавидная репутация: в Англии его считают королем соцсетей и эпатажа, но забивает он редко и даже после продажи Диегу Косты статус бельгийца не изменился — просто теперь он дублер Мораты. В субботу Батшуайи вышел вместо провалившего игру испанца при счете 1:2 не в пользу «Челси» — и за полчаса принес своей команде победу над «Уотфордом». «Звали Бэтсмена? Я вас всех услышал!» — написал в Твиттере Батшуайи сразу после финального свистка.

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«Челси» вернулся в четверку, но все еще прихрамывает. «Я — волшебник, — признался на пресс-конференции Антонио Конте. — Ведь я предсказывал, что у нас будут проблемы после чемпионского сезона. Но я готов к трудностям».

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