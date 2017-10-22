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20:59 (мск), источник: Р-Спорт

Рекорд посещаемости премьер-лиги установлен на игре «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»

Рекорд посещаемости английской футбольной премьер-лиги установлен на матче девятого тура чемпионата Англии между лондонским «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».

Как сообщается в микроблоге «шпор» в Twitter, число зрителей, пришедших на матч, который проходит на лондонском стадионе «Уэмбли», составило 80827.

Би-би-си утверждает, что ранее игру премьер-лиги никогда не посещали более 80 тысяч человек.

Тоттенхэм Хотспур 4:1
Первый тайм: 3:1
Ливерпуль
22.10.2017, 18:00 основной раунд: 9-й тур Wembley
Главные тренеры
Маурисио Покеттино Юрген Клопп
Голы
4′ Харри Кейн (К. Триппьер) 10
12′ Сон Хын Мин (Х. Кейн) 7
45+3′ Деле Алли 20
56′ Харри Кейн 10
11 Мохамед Салах (Дж. Хендерсон) 24′
Составы
Юго Ллорис 1
Тоби Алдервейрелд 4
Ян Фертонген 5
Давинсон Санчес 6
Киран Триппьер 2
Серж Орье 24
Деле Алли 20
Харри Уинкс 29
69′ Сон Хын Мин 7
Мусса Сиссоко 17
81′ Кристиан Эриксен 23
Эрик Дайер 15
88′ Харри Кейн 10
Фернандо Льоренте 18
22 Симон Миньоле
12 Джо Гомес
18 Альберто Морено
32 Жоэль Матип
7 Джеймс Милнер
14 Джордан Хендерсон
10 Филиппе Коутинью
11 Мохамед Салах
6 Деян Ловрен 31′
21 Алекс Окслейд-Чемберлен
23 Эмре Джан 83′ 45+2′
16 Марко Груич
9 Роберту Фирмину 77′
15 Дэниэл Старридж
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 12
6 Удары в створ 7
3 Угловые 5
2 Фолы 8
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Андре Марринер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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