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Рекорд посещаемости премьер-лиги установлен на игре «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»
Рекорд посещаемости английской футбольной
Рекорд посещаемости английской футбольной
Как сообщается в микроблоге «шпор» в Twitter, число зрителей, пришедших на матч, который проходит на лондонском стадионе «Уэмбли», составило 80827.
|Тоттенхэм Хотспур
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4:1
Первый тайм: 3:1
|Ливерпуль
|Маурисио Покеттино
|Юрген Клопп
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|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|12
|6
|Удары в створ
|7
|3
|Угловые
|5
|2
|Фолы
|8
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Андре Марринер (Англия)