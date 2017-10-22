«Аякс» разгромил «Фейеноорд», ПСВ — по-прежнему лидер с 5-очковым отрывом

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Тарасова назвала кошмарным выступление лучшего фигуриста РФ
Путин назвал самую главную ошибку России за 15 лет
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Динамо К0
Шахтер Д0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Леганес0
Атлетик0
Футбол. Зарубежный
21:45
Реал
Эйбар
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Кальяри
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
ПСЖ
Футбол. Премьер-лига
19:00
Анжи3
Арсенал Т2
Футбол. Зарубежный
19:00
Вольфсбург1
Хоффенхайм1
Футбол. Зарубежный
19:00
Удинезе2
Ювентус6
Футбол. Зарубежный
18:00
Тоттенхэм Хотспур4
Ливерпуль1
Футбол. Зарубежный
18:00
Труа0
Лион5
Футбол. Зарубежный
17:15
Сельта0
Атлетико1
Футбол. Зарубежный
17:00
Мариуполь2
Заря Лг5
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА0
Зенит0
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург1
Герта1
Футбол. Зарубежный
16:00
Ницца1
Страсбур2
Футбол. Зарубежный
16:00
Беневенто0
Фиорентина3
Футбол. Зарубежный
16:00
Аталанта1
Болонья0
Футбол. Зарубежный
16:00
Милан0
Дженоа0
Футбол. Зарубежный
16:00
Торино0
Рома1
Футбол. Зарубежный
16:00
СПАЛ0
Сассуоло1
Футбол. Зарубежный
15:30
Эвертон2
Арсенал5
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-23
Тюмень1
Футбол. Зарубежный
14:30
Кельн0
Вердер0
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал2
Ахмат0
Футбол. Зарубежный
14:00
Сталь Д1
Черноморец Од1
Футбол. Зарубежный
13:30
Кьево3
Верона2
Футбол. Зарубежный
13:00
Вильярреал4
Лас-Пальмас0
Все события
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
На грани нервного срыва. Как ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью
«Тоттенхэм» разгромил «Ливерпуль» на «Уэмбли»
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Путин назвал главную ошибку РФ и Запада за 15 лет
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Данные о владельцах недвижимости засекретят
Фоторепортажи
8Спаллетти остановил «Наполи», «МЮ» впервые проиграл в АПЛ
10«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ
20:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Аякс» разгромил «Фейеноорд», ПСВ — по-прежнему лидер с 5-очковым отрывом

«Аякс» разгромил «Фейеноорд» в матче 9-го тура чемпионата Голландии — 4:1.

Источник: AP 2017

Действующие чемпионы страны из Роттердама в текущем сезоне занимают пятое место в таблице.

В другом поединке игрового дня ПСВ одержал крупную победу над «Хераклесом» и по-прежнему опережает преследователей из Амстердама на 5 очков.

Также стоит отметить разгромную победу «Витесса» над «Херенвеном». В составе победителей 90 минут отыграл бывший защитник «Динамо» Александр Бюттнер.

Чемпионат Голландии

Высшая лига

9-й тур

«Фейеноорд» — «Аякс» — 1:4 (0:0).

Голы: Хюнтелар, 50 (0:1). Торнстра, 58 (1:1). Дольберг, 72 (1:2). С. Де Йонг, 89 (1:3). Дольберг, 90 (1:4).

Нереализованный пенальти: Йоргенсен (Ф), 56.

«Херенвен» — «Витесс» — 0:4 (0:2).

Голы: Рашика, 17 (0:1). Линссен, 36 (0:2). Фор, 50 (0:3). Матавж, 72 (0:4).

АЗ — «Утрехт» — 3:0 (1:0).

Голы: Копмайнерс, 21 (1:0). Джаханбакш, 62 (2:0). Ван Оверем, 80 (3:0).

ПСВ — «Хераклес» — 3:0 (1:0).

Голы: Лосано, 18 (1:0). Ван Гинкел, 78 (2:0). Ван Гинкел, 90+1 — с пенальти (3:0).

Удаление: Преппер (Х), 90.

Аякс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Фейеноорд
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зачем футболисты "Севильи" после матча пришли в раздевалку "Спартака"
На грани нервного срыва. Как ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью
«Тоттенхэм» разгромил «Ливерпуль» на «Уэмбли»
«Арсенал» разгромил в гостях «Эвертон» в матче чемпионата Англии
«Урал» выиграл у «Ахмата» и вышел на четвертое место в РФПЛ
«Ак Барс» разгромил магнитогорский «Металлург» в матче КХЛ
Бабаев: После «Базеля» ребятам было стыдно перед болельщиками
Черышев помог «Вильярреалу» разгромить «Лас-Пальмас»
Новости
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Тверская улица станет пешеходной в новогодние праздники
Останкинская телебашня появится на почтовых марках
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь