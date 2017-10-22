«Аякс» разгромил «Фейеноорд», ПСВ — по-прежнему лидер с 5-очковым отрывом
«Аякс» разгромил «Фейеноорд» в матче 9-го тура чемпионата Голландии — 4:1.
«Аякс» разгромил «Фейеноорд» в матче 9-го тура чемпионата Голландии — 4:1.
Действующие чемпионы страны из Роттердама в текущем сезоне занимают пятое место в таблице.
В другом поединке игрового дня ПСВ одержал крупную победу над «Хераклесом» и
Также стоит отметить разгромную победу «Витесса» над «Херенвеном». В составе победителей 90 минут отыграл бывший защитник «Динамо» Александр Бюттнер.
Чемпионат Голландии
Высшая лига
9-й тур
«Фейеноорд» — «Аякс» — 1:4 (0:0).
Голы: Хюнтелар, 50 (0:1). Торнстра, 58 (1:1). Дольберг, 72 (1:2). С. Де Йонг, 89 (1:3). Дольберг, 90 (1:4).
Нереализованный пенальти: Йоргенсен (Ф), 56.
«Херенвен» — «Витесс» — 0:4 (0:2).
Голы: Рашика, 17 (0:1). Линссен, 36 (0:2). Фор, 50 (0:3). Матавж, 72 (0:4).
АЗ — «Утрехт» — 3:0 (1:0).
Голы: Копмайнерс, 21 (1:0). Джаханбакш, 62 (2:0). Ван Оверем, 80 (3:0).
ПСВ — «Хераклес» — 3:0 (1:0).
Голы: Лосано, 18 (1:0). Ван Гинкел, 78 (2:0). Ван Гинкел, 90+1 — с пенальти (3:0).
Удаление: Преппер (Х), 90.