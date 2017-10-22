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19:55 (мск), источник: Чемпионат.com

«Тоттенхэм» разгромил «Ливерпуль» на «Уэмбли»

В матче 9-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал на своём поле «Ливерпуль».

Источник: Reuters

Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась уверенной победой принимающей стороны со счётом 4:1.

В составе победителей дубль оформил форвард Гарри Кейн, а ещё по голу забили Сон Хын Мин и Деле Алли. За «Ливерпуль» отличился Мохамед Салах.

«Тоттенхэм» с 20 очками теперь делит второе место в турнирной таблице чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед». «Ливерпуль» (13) располагается на девятой строчке.

Тоттенхэм Хотспур
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