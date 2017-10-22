В день рождения (22 октября 1929 года) великого футбольного вратаря Льва Яшина о нем вспоминает Владимир Плавунов, легендарный экс-капитан сборной СССР по хоккею с мячом.
«Тоттенхэм» разгромил «Ливерпуль» на «Уэмбли»
В матче 9-го тура английской
В матче 9-го тура английской
Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась уверенной победой принимающей стороны со счётом 4:1.
В составе победителей дубль оформил форвард Гарри Кейн, а ещё по голу забили Сон Хын Мин и Деле Алли. За «Ливерпуль» отличился Мохамед Салах.
«Тоттенхэм» с 20 очками теперь делит второе место в турнирной таблице чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед». «Ливерпуль» (13) располагается на девятой строчке.