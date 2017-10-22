«Тоттенхэм» разгромил «Ливерпуль» на «Уэмбли»

Источник: Reuters

Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась уверенной победой принимающей стороны со счётом 4:1.

В составе победителей дубль оформил форвард Гарри Кейн, а ещё по голу забили Сон Хын Мин и Деле Алли. За «Ливерпуль» отличился Мохамед Салах.