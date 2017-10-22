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Соперник «Зенита» «Вардар» проиграл «Победе», Максимов провел 90 минут
«Вардар» уступил «Победе» в матче 11-го тура чемпионата Македонии.
«Вардар» уступил «Победе» в матче 11-го тура чемпионата Македонии.
Российский форвард Максим Максимов провел полный поединок, ставший для него вторым в турнире.
«Вардар» — соперник «Зенита» по групповому турниру Лиги Европы. В первом круге питерцы победили 5:0, второй поединок состоится 23 ноября.
Чемпионат Македонии
Высшая лига
11-й тур
«Победа» — «Вардар» — 1:0 (0:0).
Голы: Илиески, 77.