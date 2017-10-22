Минское «Динамо» не сумело справиться со «Славией»

Сегодняшний поединок 26-го тура солигорские футболисты начали очень мощно и уже в дебюте дважды поразили ворота хозяев. На 3-й минуте счет открыл Алексей Янушкевич, а через 10 минут отличился Денис Лаптев. В конце второго тайма Кирилл Вергейчик сократил разрыв в счете — 1:2.

После этой победы в активе «Шахтера» стало 59 очков, а у идущего вторым минского «Динамо» на 3 балла меньше. Сегодня минчане не сумели одолеть на своем поле одного из аутсайдеров нынешнего первенства мозырскую «Славию» — ничья (0:0). Борисовский БАТЭ, у которого 54 очка, может обойти динамовцев, если завтра победит в гостях могилевский «Днепр».