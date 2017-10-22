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18:18 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» не сумело справиться со «Славией»

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер футбольного чемпионата Беларуси солигорский «Шахтер» закрепился на первом месте в турнирной таблице, обыграв на выезде «Витебск», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодняшний поединок 26-го тура солигорские футболисты начали очень мощно и уже в дебюте дважды поразили ворота хозяев. На 3-й минуте счет открыл Алексей Янушкевич, а через 10 минут отличился Денис Лаптев. В конце второго тайма Кирилл Вергейчик сократил разрыв в счете — 1:2.

После этой победы в активе «Шахтера» стало 59 очков, а у идущего вторым минского «Динамо» на 3 балла меньше. Сегодня минчане не сумели одолеть на своем поле одного из аутсайдеров нынешнего первенства мозырскую «Славию» — ничья (0:0). Борисовский БАТЭ, у которого 54 очка, может обойти динамовцев, если завтра победит в гостях могилевский «Днепр».

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