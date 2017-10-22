«Арсенал» разгромил в гостях «Эвертон» в матче чемпионата Англии

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Итальянка добилась оплаты больничного по уходу за собакой
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Севший из-за пассажирки рейс застрял в Сибири
Сама нежность: поклонники обсуждают новый образ Пелагеи
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Анжи
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
19:00
Вольфсбург
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
19:00
Удинезе
Ювентус
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур0
Ливерпуль0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Труа0
Лион0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сельта0
Атлетико0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Мариуполь0
Заря Лг0
Футбол. Зарубежный
19:30
Динамо К
Шахтер Д
Футбол. Зарубежный
19:30
Леганес
Атлетик
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА0
Зенит0
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург1
Герта1
Футбол. Зарубежный
16:00
Ницца1
Страсбур2
Футбол. Зарубежный
16:00
Беневенто0
Фиорентина3
Футбол. Зарубежный
16:00
Аталанта1
Болонья0
Футбол. Зарубежный
16:00
Милан0
Дженоа0
Футбол. Зарубежный
16:00
Торино0
Рома1
Футбол. Зарубежный
16:00
СПАЛ0
Сассуоло1
Футбол. Зарубежный
21:45
Реал
Эйбар
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Кальяри
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
15:30
Эвертон2
Арсенал5
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-23
Тюмень1
Футбол. Зарубежный
14:30
Кельн0
Вердер0
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал2
Ахмат0
Футбол. Зарубежный
14:00
Сталь Д1
Черноморец Од1
Футбол. Зарубежный
13:30
Кьево3
Верона2
Футбол. Зарубежный
13:00
Вильярреал4
Лас-Пальмас0
Все события
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
СМИ: Наставник «Зенита» претендует на работу в клубе АПЛ
«Трактор» по буллитам победил «Салават Юлаев» в матче КХЛ
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Леонардо ДиКаприо встречается с украинской моделью
5 фактов о пользе сыра
Путин предложил россиянам платить за медицину
Кто арендует офисы в «Москва-Сити»
В Нью-Йорке продают остров за $125 млн
Фоторепортажи
9«Зенит» одержал третью победу подряд в ЛЕ
10ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом»
18:15 (мск), источник: Р-Спорт

«Арсенал» разгромил в гостях «Эвертон» в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 22 окт — Р-Спорт. Лондонский «Арсенал» в гостях одержал крупную победу над ливерпульским «Эвертоном» в матче девятого тура чемпионата Англии по футболу.

Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в воскресенье в Ливерпуле, завершилась со счетом 5:2 в пользу «Арсенала». В составе команды Арсена Венгера голы забили Начо Монреаль (40-я минута), Месут Озил (53), Александр Ляказетт (74), Арон Рэмзи (90) и Алексис Санчес (90+5).

У «Эвертона» отличились Уэйн Руни (12) и Байе Умар Ниассе (90+3). Хозяева с 68-й минуты играли вдесятером после удаления Идрисса Гуйе.

«Арсенал» набрал 16 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Эвертон» (8 баллов) находится на 18-й строчке (зона вылета).

Эвертон 2:5
Первый тайм: 1:1
Арсенал
22.10.2017, 15:30 основной раунд: 9-й тур Goodison Park
Главные тренеры
Роналд Куман Арсен Венгер
Голы
12′ Уэйн Руни 10
90+3′ Умар Ньясс 19
18 Начо Монреаль 40′
11 Месут Езил (А. Санчес) 53′
9 Александр Ляказетт (М. Езил) 74′
8 Аарон Рэмси (Дж. Уилшир) 90′
7 Алексис Санчес (А. Рэмси) 90+5′
Составы
Джордан Пикфорд 1
Майкл Кин 4
Фил Ягелка 6
Джонджо Кенни 43
Лейтон Бэйнс 3
Гильфи Тоур Сигурдссон 18
Никола Влашич 27
34′ 68′ Идрисса Гуйе 17
16′ 45′ Эшли Уильямс 5
Том Дэйвис 26
75′ Уэйн Руни 10
Умар Ньясс 19
75′ Доминик Калверт-Льюин 29
Адемола Лукман 31
33 Петр Чех
4 Пер Мертесакер
6 Лоран Косьельни 86′
18 Начо Монреаль
24 Эктор Бельерин
31 Сеад Колашинац
7 Алексис Санчес
8 Аарон Рэмси
29 Гранит Джака
11 Месут Езил 82′
34 Франсис Кокелен
9 Александр Ляказетт 77′
10 Джек Уилшир
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 30
3 Удары в створ 14
0 Угловые 7
13 Фолы 14
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Крейг Поусон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Арсенал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Эвертон
НовостиМатчиСоставСтатистика
Грациозная красотка: фото чемпионки мира и Европы Дианы Борисовой
СМИ: Наставник «Зенита» претендует на работу в клубе АПЛ
«Трактор» по буллитам победил «Салават Юлаев» в матче КХЛ
«Урал» выиграл у «Ахмата» и вышел на четвертое место в РФПЛ
СМИ: Боксер Дмитрий Чудинов сразится с датчанином в Копенгагене
Аленичев сносит все на своем пути: обзор 19-го тура ФНЛ
Черышев помог «Вильярреалу» разгромить «Лас-Пальмас»
Новости
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь