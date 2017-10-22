«Арсенал» разгромил в гостях «Эвертон» в матче чемпионата Англии

Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в воскресенье в Ливерпуле, завершилась со счетом 5:2 в пользу «Арсенала». В составе команды Арсена Венгера голы забили Начо Монреаль (40-я минута), Месут Озил (53), Александр Ляказетт (74), Арон Рэмзи (90) и Алексис Санчес (90+5).

У «Эвертона» отличились Уэйн Руни (12) и Байе Умар Ниассе (90+3). Хозяева с 68-й минуты играли вдесятером после удаления Идрисса Гуйе.