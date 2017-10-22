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«Вильярреал» разгромил «Лас-Пальмас», Черышев отдал голевую передачу
«Вильярреал» выиграл у «Лас-Пальмаса» в матче девятого тура испанской Примеры.
«Вильярреал» выиграл у «Лас-Пальмаса» в матче девятого тура испанской Примеры.
Встреча проходила в Вильярреале на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев. Российский игрок «Вильярреала» Денис Черышев вышел на замену на 82-й минуте и отдал голевую передачу.
В дебюте второго тайма Седрик Бакамбу открыл счёт. На 65-й минуте Марио Гаспар удвоил преимущество хозяев. Две минуты спустя игрок гостей Чимо отправил мяч в свои ворота. В концовке отличился Никола Сансоне.
«Вильярреал» с 16 очками занимает пятое место в таблице, «Лас-Пальмас» (6) — 18-й.
|Вильярреал
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4:0
Первый тайм: 0:0
|Лас-Пальмас
|Хавьер Кальеха
|Айестаран Пако
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|1
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|25
|Удары (всего)
|16
|9
|Удары в створ
|5
|9
|Угловые
|6
|14
|Фолы
|9
|6
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Давид Фернандес Борбалан (Испания)