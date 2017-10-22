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16:04 (мск), источник: Чемпионат.com

«Вильярреал» разгромил «Лас-Пальмас», Черышев отдал голевую передачу

«Вильярреал» выиграл у «Лас-Пальмаса» в матче девятого тура испанской Примеры.

Источник: AFP 2017

Встреча проходила в Вильярреале на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев. Российский игрок «Вильярреала» Денис Черышев вышел на замену на 82-й минуте и отдал голевую передачу.

Во время загрузки произошла ошибка.

В дебюте второго тайма Седрик Бакамбу открыл счёт. На 65-й минуте Марио Гаспар удвоил преимущество хозяев. Две минуты спустя игрок гостей Чимо отправил мяч в свои ворота. В концовке отличился Никола Сансоне.

«Вильярреал» с 16 очками занимает пятое место в таблице, «Лас-Пальмас» (6) — 18-й.

Вильярреал 4:0
Первый тайм: 0:0
Лас-Пальмас
22.10.2017, 13:00 основной раунд: 9-й тур Estadio de la Ceramica
Главные тренеры
Хавьер Кальеха Айестаран Пако
Голы
48′ Седрик Бакамбу (Самуэль Кастильехо) 17
65′ Перес Марио Гаспар 2
67′ Ксимо Наварро 22
90+3′ Никола Сансоне (Д. Черышев) 18
Составы
Мариано Дамиан Барбоса 25
Перес Марио Гаспар 2
30′ Виктор Руис 6
Коста Хорда Хауме 11
Пабло Форнальс 8
Мануэль Тригерос 14
Родриго Эрнандес 16
Карлос Бакка 9
56′ Соберон Альваро Гонсалес 3
Даниэле Бонера 23
82′ Самуэль Кастильехо 10
Денис Черышев 7
71′ Седрик Бакамбу 17
Никола Сансоне 18
13 Леандро Чичисола
12 Маседу Роша Мишел 86′
22 Ксимо Наварро 73′
23 Дани Кастельяно
4 Висенте Гомес 40′
21 Хонатан Вьера 75′
9 Хонатан Кальери
20 Виктор Мачин Перес Витоло
3 Маурисио Лемос 87′ 24′
16 Артилес Олива Айтами
17 Педро Бигас 70′
25 Альберто Аквилани
10 Усама Таннан 5′
7 Лоик Реми
Статистика
1 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
25 Удары (всего) 16
9 Удары в створ 5
9 Угловые 6
14 Фолы 9
6 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Давид Фернандес Борбалан (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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