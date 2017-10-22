«Вильярреал» разгромил «Лас-Пальмас», Черышев отдал голевую передачу

Встреча проходила в Вильярреале на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев. Российский игрок «Вильярреала» Денис Черышев вышел на замену на 82-й минуте и отдал голевую передачу.