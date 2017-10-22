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15:59 (мск), источник: Советский спорт

Милевский: Потихонечку отдаю дань белорусскому футболу

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский рассказал, почему ему не суждено сыграть за сборную Белоруссии.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, 37-летний форвард родился в Минске и первые шаги в футболе сделал на родине, однако затем переехал на Украину. В национальной сборной этой страны и киевском «Динамо» прошли лучшие годы его карьеры.

— У меня потихонечку получается отдавать дань белорусскому футболу. Всегда хотел поиграть на родине. На самом деле, накануне перехода в брестское «Динамо» по ночам не мог заснуть, переживал, как меня встретят болельщики, пойдет ли здесь игра. Конечно, если бы не забивал голы и не отдавал голевые передачи, то и отношение людей ко мне было бы совершенно другим. Поначалу я сам был против смены гражданства и хотел играть за сборную Беларуси. Но в киевской академии Павла Яковенко тренеры сформировали сильный состав из футболистов, которые в будущем должны были стать основой сборной Украины. Белорусская сборная не добивалась высоких результатов, у нее не было шансов выступать на таких первенствах. Получив украинский паспорт, я пробился на все топ-турниры — от молодежных чемпионатов Европы до взрослого чемпионата мира и Лиги чемпионов, — сказал Милевский.

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