Милевский: Потихонечку отдаю дань белорусскому футболу
Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский рассказал, почему ему не суждено сыграть за сборную Белоруссии.
Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский рассказал, почему ему не суждено сыграть за сборную Белоруссии.
Напомним, 37-летний форвард родился в Минске и первые шаги в футболе сделал на родине, однако затем переехал на Украину. В национальной сборной этой страны и киевском «Динамо» прошли лучшие годы его карьеры.
— У меня потихонечку получается отдавать дань белорусскому футболу. Всегда хотел поиграть на родине. На самом деле, накануне перехода в брестское «Динамо» по ночам не мог заснуть, переживал, как меня встретят болельщики, пойдет ли здесь игра. Конечно, если бы не забивал голы и не отдавал голевые передачи, то и отношение людей ко мне было бы совершенно другим. Поначалу я сам был против смены гражданства и хотел играть за сборную Беларуси. Но в киевской академии Павла Яковенко тренеры сформировали сильный состав из футболистов, которые в будущем должны были стать основой сборной Украины. Белорусская сборная не добивалась высоких результатов, у нее не было шансов выступать на таких первенствах. Получив украинский паспорт, я пробился на все