Милевский: Потихонечку отдаю дань белорусскому футболу

— У меня потихонечку получается отдавать дань белорусскому футболу. Всегда хотел поиграть на родине. На самом деле, накануне перехода в брестское «Динамо» по ночам не мог заснуть, переживал, как меня встретят болельщики, пойдет ли здесь игра. Конечно, если бы не забивал голы и не отдавал голевые передачи, то и отношение людей ко мне было бы совершенно другим. Поначалу я сам был против смены гражданства и хотел играть за сборную Беларуси. Но в киевской академии Павла Яковенко тренеры сформировали сильный состав из футболистов, которые в будущем должны были стать основой сборной Украины. Белорусская сборная не добивалась высоких результатов, у нее не было шансов выступать на таких первенствах. Получив украинский паспорт, я пробился на все топ-турниры — от молодежных чемпионатов Европы до взрослого чемпионата мира и Лиги чемпионов, — сказал Милевский.