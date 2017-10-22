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15:52 (мск), источник: Sports.kz

«Астана» проиграла «Ордабасы», вернув битву за чемпионство

В матче 31-го тура Премьер-Лиги шымкентский «Ордабасы» переиграл «Астану» — 2:1, пишет Sports.kz.

Без ряда основных футболистов «Астана» не смогла взять очки в Шымкенте. В первой половине счет открыл Еркебулан Тунгышбаев, во второй сравнял его Джордже Деспотович, а затем итог подвел Абдулай Диакате.

Таким образом, у «Астаны» осталось 73 очка, что на одно больше, чем у алматинского «Кайрата», при этом у чемпиона одна игра в запасе.

«Ордабасы» — «Астана» 2:1 (1:0)
Голы: Тунгышбаев 35 (1:0), Деспотович 59 (1:1), Диакате 65 (2:1).

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