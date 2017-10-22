Неймар выразил недовольство методами тренировки Эмери

По данным источника, наставник потребовал пораньше закончить тренировку тем, кто выходил в стартовом составе на матч Лиги чемпионов с «Андерлехтом» (4:0). Однако Неймар попросил продолжить занятие. Эмери не согласился. После этого Неймар все-таки подчинился тренеру, но перед этим в сердцах пнул мяч и молча отправился в раздевалку.