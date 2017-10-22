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12:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Неймар выразил недовольство методами тренировки Эмери

Между нападающим «ПСЖ» Неймаром и главным тренером команды Унаи Эмери возникла напряженность на тренировке в пятницу.

Источник: Reuters

Как сообщает Le Figaro, бразилец выразил недовольство занятием под руководством Эмери.

По данным источника, наставник потребовал пораньше закончить тренировку тем, кто выходил в стартовом составе на матч Лиги чемпионов с «Андерлехтом» (4:0). Однако Неймар попросил продолжить занятие. Эмери не согласился. После этого Неймар все-таки подчинился тренеру, но перед этим в сердцах пнул мяч и молча отправился в раздевалку.

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