Капитан «Кайрата» Исламхан не сыграет с «Астаной» в 32-м туре КПЛ
Капитан «Кайрата» Бауыржан Исламхан не сыграет в предстоящем матче 32-го тура чемпионата Казахстана по футболу против «Астаны», сообщает KazFootball.kz.
Капитан «Кайрата» Бауыржан Исламхан не сыграет в предстоящем матче 32-го тура чемпионата Казахстана по футболу против «Астаны», сообщает KazFootball.kz.
Полузащитник «Кайрата» в матче 31-го тура против уральского «Акжайыка» получил желтую карточку, которая стала для футболиста четвертой в сезоне.
Предстоящий матч против «Астаны» ему придется пропустить.
Всего нынешнем чемпионате Исламхан сыграл 26 матчей, забил 11 мячей и отдал 10 голевых передач. Также матч против «Астаны» пропустит еще один
Напомним, что в 2013 году Исламхан выступал за «Астану». Сыграл семь матчей, забил один мяч.
Добавим, что встреча между «Кайратом» и «Астаной» состоится 28 октября в столице Казахстана. «Астана» может оформить чемпионство в КПЛ до матча с «Кайратом».