Капитан «Кайрата» Исламхан не сыграет с «Астаной» в 32-м туре КПЛ

Источник: Vesti.kz

Полузащитник «Кайрата» в матче 31-го тура против уральского «Акжайыка» получил желтую карточку, которая стала для футболиста четвертой в сезоне.

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Предстоящий матч против «Астаны» ему придется пропустить.

Всего нынешнем чемпионате Исламхан сыграл 26 матчей, забил 11 мячей и отдал 10 голевых передач. Также матч против «Астаны» пропустит еще один экс-игрок столичной команды Елдос Ахметов, который дисквалифицирован на семь матчей.

Напомним, что в 2013 году Исламхан выступал за «Астану». Сыграл семь матчей, забил один мяч.