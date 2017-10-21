«Барселона» обыграла «Малагу» в матче чемпионата Испании по футболу

Забитыми мячами отметились Херард Деулофеу (2-я минута) и Андрес Иньеста (56). «Барселона» по-прежнему не знает поражений в нынешнем сезоне чемпионата Испании. Также не проигрывали «Атлетико» и «Валенсия», которая ранее в субботу разгромила «Севилью» со счетом 4:0.
В турнирной таблице «Барселона» продолжает лидировать, набрав 25 очков и опережая «Валенсию», идущую второй на четыре балла. «Малага» с одним набранным очком идет на последней, 20-й, позиции.
В следующем туре «Барселона» 28 октября в гостях сыграет с «Атлетиком», «Малага» днем позже примет «Сельту».
Также в субботу «Леванте» и «Хетафе» сыграли вничью — 1:1, а «Бетис» оказался сильнее «Алавеса» — 2:0.