«Барселона» обыграла «Малагу» в матче чемпионата Испании по футболу

Источник: AFP 2017

Забитыми мячами отметились Херард Деулофеу (2-я минута) и Андрес Иньеста (56). «Барселона» по-прежнему не знает поражений в нынешнем сезоне чемпионата Испании. Также не проигрывали «Атлетико» и «Валенсия», которая ранее в субботу разгромила «Севилью» со счетом 4:0.

В турнирной таблице «Барселона» продолжает лидировать, набрав 25 очков и опережая «Валенсию», идущую второй на четыре балла. «Малага» с одним набранным очком идет на последней, 20-й, позиции.

В следующем туре «Барселона» 28 октября в гостях сыграет с «Атлетиком», «Малага» днем позже примет «Сельту».