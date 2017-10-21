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00:15 (мск), источник: ТАСС

«Барселона» обыграла «Малагу» в матче чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 21 октября. «Барселона» одержала победу над «Малагой» со счетом 2:0 в домашнем матче девятого тура чемпионата Испании по футболу.

Источник: AFP 2017

Забитыми мячами отметились Херард Деулофеу (2-я минута) и Андрес Иньеста (56). «Барселона» по-прежнему не знает поражений в нынешнем сезоне чемпионата Испании. Также не проигрывали «Атлетико» и «Валенсия», которая ранее в субботу разгромила «Севилью» со счетом 4:0.

В турнирной таблице «Барселона» продолжает лидировать, набрав 25 очков и опережая «Валенсию», идущую второй на четыре балла. «Малага» с одним набранным очком идет на последней, 20-й, позиции.

В следующем туре «Барселона» 28 октября в гостях сыграет с «Атлетиком», «Малага» днем позже примет «Сельту».

Также в субботу «Леванте» и «Хетафе» сыграли вничью — 1:1, а «Бетис» оказался сильнее «Алавеса» — 2:0.

Барселона 2:0
Первый тайм: 1:0
Малага
21.10.2017, 21:45 основной раунд: 9-й тур Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде Мичел
Голы
2′ Жерар Деулофеу (Л. Динь) 16
56′ Андрес Иньеста (Л. Месси) 8
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
Серхи Роберто 20
Люка Динь 19
Хавьер Маскерано 14
74′ Самюэль Юмтити 23
Иван Ракитич 4
Андрес Иньеста 8
Лионель Месси 10
76′ Серхио Бускетс 5
Паулинью 15
83′ Луис Суарес 9
Пако Алькасер 17
72′ Жерар Деулофеу 16
Нелсон Семеду 2
25 Андрес Прието
18 Роберто Росалес 21′
7 Перес Хуан Карлос
4 Луис Эрнандес 26′
22 Поль Байс
20 Серхио Гонтан Кеко
11 Гонсало Чори Кастро
8 Моралес Адриан Гонсалес 39′
24 Диего Ролан 45′
10 Хуанпи Аньор
16 Адальберто Пеньяранда 72′
9 Борха Бастон
5 Эстебан Ролон 68′
19 Эммануэль Чеккини 82′
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 13
4 Удары в створ 5
4 Угловые 3
10 Фолы 11
2 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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