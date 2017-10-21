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00:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Антонио Конте: Абсолютно не переживаю насчет возможного увольнения

Главный тренер «Челси» Антонио Конте после волевой победы над «Уотфордом» (4:2) в матче 9-го тура чемпионата Англии отметил, что команда показала хорошую физическую готовность во втором тайме.

Источник: Reuters

Итальянский специалист также отметил, что «синие» продемонстрировали волю к победе.

— Отличный характер, великолепный настрой, стремление к победе и командный дух, — цитирует официальный сайт «Челси» Конте. — Я горжусь ими, поскольку это было крайне нелегко. Мы не привыкли проигрывать дважды подряд, и попали в непростую ситуацию. Сегодня нам противостоял сильный соперник, который находится в хорошей форме и уверен в своих силах.

При счете 2:1 не в нашу пользу мы оказались в сложном положении. Возможно, это был худший для нас момент. Однако игроки проявили волю к победе и огромное желание исправить ситуацию.

Это была третья игра за 7 дней, но во втором тайме мы продемонстрировали хорошую физическую форму. Мы активно прессинговали и давили соперника, что в конечном итоге позволило нам отыграться. Теперь нам нужно восстановить силы. Завтра у команды выходной, а затем мы начинаем готовиться к встрече с «Эвертоном» в Кубке Лиги.

Я нахожусь под серьезным давлением, но абсолютно не переживаю насчет возможного увольнения. Я верю в то, что делаю и отдаю все силы для своего клуба. Я делал это в прошлом сезоне и продолжаю так же теперь. Я никогда не переживал по этому поводу.

Задача каждого в клубе — сделать наших болельщиков счастливыми. Именно это давление я ощущаю. Мы видим, сколько страсти отдают наши болельщики во время матчей. Все остальное неважно. Мы делаем свою работу. Я возвращаюсь домой счастливым, поскольку знаю, что я сам и мои игроки выкладываемся на 150 процентов ради клуба.

Напомним, после 9 туров «Челси» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 16 очков. У лидирующего «Манчестер Сити» 25 баллов.

Челси 4:2
Первый тайм: 1:1
Уотфорд
21.10.2017, 14:30 основной раунд: 9-й тур Stamford Bridge
Главные тренеры
Антонио Конте Силва Марку
Голы
12′ Родригес Педро (Э. Азар) 11
71′ Миши Батшуайи (Р. Педро) 23
87′ Сесар Аспиликуэта 28
90+5′ Миши Батшуайи (Т. Бакайоко) 23
16 Абдулай Дукуре 45+2′
37 Роберто Перейра (Ришарлисон) 49′
Составы
Тибо Куртуа 13
23′ Антонио Рюдигер 2
Гэри Кэйхилл 24
Сесар Аспиликуэта 28
Давид Луиз 30
Сеск Фабрегас 4
Темуе Бакайоко 14
Эден Азар 10
68′ Маркос Алонсо 3
Виллиан 22
56′ 61′ Альваро Мората 9
Миши Батшуайи 23
86′ Родригес Педро 11
Давиде Дзаппакоста 21
1 Эурелиу Гомес
3 Мигель Бритос
21 Кико Фемения 78′
25 Хосе Холевас 12′
27 Кристиан Кабаселе
8 Том Клеверли
16 Абдулай Дукуре
11 Ришарлисон
6 Эдриан Мариаппа 90′ 19′
18 Андре Грэй
37 Роберто Перейра 65′
28 Андре Каррильо
9 Трой Дини 80′
23 Бен Уотсон
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 16
8 Удары в створ 5
6 Угловые 6
13 Фолы 16
6 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Джон Мосс (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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