Антонио Конте: Абсолютно не переживаю насчет возможного увольнения

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Итальянский специалист также отметил, что «синие» продемонстрировали волю к победе.

— Отличный характер, великолепный настрой, стремление к победе и командный дух, — цитирует официальный сайт «Челси» Конте. — Я горжусь ими, поскольку это было крайне нелегко. Мы не привыкли проигрывать дважды подряд, и попали в непростую ситуацию. Сегодня нам противостоял сильный соперник, который находится в хорошей форме и уверен в своих силах.

При счете 2:1 не в нашу пользу мы оказались в сложном положении. Возможно, это был худший для нас момент. Однако игроки проявили волю к победе и огромное желание исправить ситуацию.

Это была третья игра за 7 дней, но во втором тайме мы продемонстрировали хорошую физическую форму. Мы активно прессинговали и давили соперника, что в конечном итоге позволило нам отыграться. Теперь нам нужно восстановить силы. Завтра у команды выходной, а затем мы начинаем готовиться к встрече с «Эвертоном» в Кубке Лиги.

Я нахожусь под серьезным давлением, но абсолютно не переживаю насчет возможного увольнения. Я верю в то, что делаю и отдаю все силы для своего клуба. Я делал это в прошлом сезоне и продолжаю так же теперь. Я никогда не переживал по этому поводу.

Задача каждого в клубе — сделать наших болельщиков счастливыми. Именно это давление я ощущаю. Мы видим, сколько страсти отдают наши болельщики во время матчей. Все остальное неважно. Мы делаем свою работу. Я возвращаюсь домой счастливым, поскольку знаю, что я сам и мои игроки выкладываемся на 150 процентов ради клуба.