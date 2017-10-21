Леонид Слуцкий: Мы нашли ключ от запертой двери

ОБ ИГРЕ СВОЕЙ КОМАНДЫ

— Честно говоря, сегодня мы провели не лучший матч. Но для нас было очень важно набрать три очка, потому что эта серия без побед в выездных играх напоминала демона. Может быть, мы не заслуживали победы за нашу игру в именно этой встрече, но заслужили ее по совокупности за все время. Удача была на нашей стороне.

ОБ АВТОРЕ ПОБЕДНОГО МЯЧА

— Кэмпбелл из-за травмы пропустил более трех недель, поэтому я не мог предоставить ему больше получаса. В первом тайме «Барнсли» выглядел лучше нас, но вечно играть на самом высоком уровне невозможно. Я удовлетворен тремя очками — результат в данном случае имеет большее значение, чем игра. Победа поможет нам чувствовать себя увереннее. Хорошо и то, что мы не пропустили. Мы забили, а соперник нет — это важно.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПЕРЕРЫВЕ

— «Барнсли» играл очень хорошо и не позволял нам играть так, как мы хотим. Нам приходилось чаще использовать вертикальные передачи, что очень трудно — это не стиль «Халла». В таких случаях иногда ты рискуешь потерять рассудок, но мы совладали с собой. В перерыве я сказал ребятам, чтобы они улучшили качество передач и ударов, но этого не произошло. Хотя ребята старались.

О ЗАПЕРТОЙ ДВЕРИ