Моуринью: Когда выигрывает лучшая команда, то сказать особо нечего

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Севший из-за пассажирки рейс застрял в Сибири
Назначен временный директор театра Джигарханяна
Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Метц
Дижон
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Тулуза
Футбол. Зарубежный
21:00
Амьен
Бордо
Футбол. Зарубежный
21:00
Нант
Генгам
Футбол. Зарубежный
21:00
Ренн
Лилль
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ворскла0
Карпаты0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Саутгемптон0
Вест Бромвич Альбион0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Гамбург0
Бавария0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Валенсия0
Севилья0
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Спартак М0
Амкар0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Зенит-20
Волгарь0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сампдория0
Кротоне0
Футбол. Зарубежный
21:45
Барселона
Малага
Футбол. Зарубежный
21:45
Наполи
Интер
Футбол. Зарубежный
18:00
Монако2
Кан0
Футбол. Зарубежный
17:15
Бетис2
Алавес0
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел0
Химки1
Футбол. Первый дивизион
17:00
Кубань2
Крылья Советов1
Футбол. Зарубежный
17:00
Александрия1
Верес1
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Сити3
Бернли0
Футбол. Зарубежный
17:00
Хаддерсфилд2
Манчестер Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед1
Кристал Пэлас0
Футбол. Зарубежный
17:00
Суонси1
Лестер2
Футбол. Зарубежный
17:00
Стоук Сити1
Борнмут2
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин0
Динамо М0
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг1
Штутгарт0
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М1
Байер5
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург1
Ганновер-962
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф2
Боруссия Д2
Футбол. Первый дивизион
16:00
Балтика3
Динамо СПб2
Футбол. Зарубежный
14:30
Челси4
Уотфорд2
Футбол. Премьер-лига
14:00
Тосно1
Ростов1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Оренбург1
Авангард К1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Ротор-Волгоград2
Томь0
Футбол. Зарубежный
14:00
Олимпик Д1
Звезда К0
Футбол. Зарубежный
14:00
Леванте1
Хетафе1
Футбол. Первый дивизион
13:30
Тамбов4
Сибирь1
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей4
Шинник1
Футбол. Премьер-лига
11:30
СКА-Хабаровск2
Уфа2
Футбол. Первый дивизион
08:00
Луч-Энергия1
Олимпиец2
Все события
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Новичок АПЛ нанес «МЮ» первое поражение в чемпионате Англии
Дортмундская «Боруссия» сохранила лидерство в бундеслиге
Сама нежность: поклонники обсуждают новый образ Пелагеи
49-летняя Карла Бруни изменилась до неузнаваемости (фото)
Итальянка добилась оплаты больничного по уходу за собакой
Секс сокращает жизнь
«Против всех, да не всех!»: Ургант ответил видео на ролик Собчак
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Фоторепортажи
10«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ
7«Локомотив» не удержал победу в Тирасполе
20:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Моуринью: Когда выигрывает лучшая команда, то сказать особо нечего

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал поражение в матче 9-го тура АПЛ с «Хаддерсфилд Таун» (1:2).

Источник: Reuters

«Команда, которая больше хотела победить, сделала это. Когда выигрывает лучшая команда, то сказать особо нечего. Не знаю, почему они хотели победить больше, чем мы. Не буду критиковать своих игроков перед журналистами. Я проанализирую игру и, если понадобится, раскритикую игроков.

Я был удивлён нашей игрой, не ожидал такого. Команда, которая начала матч с агрессией, интенсивностью, эмоциями и отдачей, команда, которая играла матч жизни, в итоге победила. Возможно, во втором тайме у нас появилось больше желания и мы могли бы зацепиться за ничью, но, честно говоря, мы заслужили наказание поражением, — цитирует португальца BBC Sport.

Хаддерсфилд 2:1
Первый тайм: 2:0
Манчестер Юнайтед
21.10.2017, 17:00 основной раунд: 9-й тур John Smith's Stadium
Главные тренеры
Дэвид Вагнер Жозе Моуринью
Голы
28′ Аарон Муй 10
33′ Лоран Депуатр (Й. Лессль) 20
19 Маркус Рэшфорд (Р. Лукаку) 78′
Составы
Йонас Лессль 1
8′ Том Смит 2
Крис Леве 15
Матиас Йергенсен "Занка" 25
9′ Кристофер Шиндлер 26
Джонатан Хогг 6
66′ Аарон Муй 10
79′ Дэниэл Уильямс 19
39′ Элиас Качунга 9
Раджиф ван Ла Парра 17
70′ Лоран Депуатр 20
Стив Мунье 24
90′ Томас Инс 22
Скотт Мэлоун 3
1 Давид де Хеа
12 Крис Смоллинг
25 Антонио Валенсия
18 Эшли Янг 60′
21 Андер Агуэра Эррера
31 Неманья Матич
9 Ромелу Лукаку
14 Джесси Лингард
4 Фил Джоунс 23′
2 Виктор Линделеф
8 Хуан Мануэль Мата 45′
22 Генрих Мхитарян
11 Антони Марсьяль 45′ 8′
19 Маркус Рэшфорд
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Удары (всего) 9
3 Удары в створ 3
4 Угловые 7
10 Фолы 12
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Ли Мэйсон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Хаддерсфилд
НовостиМатчиСоставСтатистика
 «Мои костюмы не из секс-шопа». Косплеерша Мари-Клод Бурбонэ
Научный подход: 5 высокоэффективных упражнений для похудения
Новичок АПЛ нанес «МЮ» первое поражение в чемпионате Англии
Дортмундская «Боруссия» сохранила лидерство в бундеслиге
СКА прервал 15-матчевую победную серию «Йокерита» в КХЛ
Россияне заняли весь пьедестал на этапе ГП в парном катании
«Рубин» не смог обыграть «Динамо» в домашнем матче РФПЛ
«Спартак» — «Амкар»: стартовые составы
«Халл» одержал первую выездную победу в Чемпионшипе при Слуцком
Новости
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Тверская улица станет пешеходной в новогодние праздники
Останкинская телебашня появится на почтовых марках
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь