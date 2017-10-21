Моуринью: Когда выигрывает лучшая команда, то сказать особо нечего

«Команда, которая больше хотела победить, сделала это. Когда выигрывает лучшая команда, то сказать особо нечего. Не знаю, почему они хотели победить больше, чем мы. Не буду критиковать своих игроков перед журналистами. Я проанализирую игру и, если понадобится, раскритикую игроков.