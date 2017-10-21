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19:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Новичок АПЛ «Хаддерсфилд Таун» нанес «МЮ» первое поражение в чемпионате

«Манчестер Юнайтед» проиграл клубу «Хаддерсфилд Таун» в матче девятого тура английской Премьер-лиги.

Источник: AFP 2017

Встреча проходила в Хаддерсфилде на стадионе «Джон Смит — Гэлфарм» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Манкунианцы потерпели первое поражение в турнире.

На исходе получаса игры Хуан Мата потерял мяч в центре поля в безобидной ситуации, его перехватил Аарон Муй, организовав атаку «три в два». С ударом Томаса Инса из левой части штрафной Давид де Хеа справился, но мяч снова достался Мую, который поразил правый угол ворот.

На 33-й минуте вратарь «Хаддерсфилда» Йонас Лоссль выбил мяч от линии штрафной так далеко, что тот долетел до Лорана Депуатра, выигравшего позиционную борьбу у Виктора Нильссон-Линделёфа, затем обыгравшего де Хеа и пославшего мяч в пустые ворота.

На 78-й минуте Ромелу Лукаку «накрутил» соперника на фланге и выполнил отличный навес на Маркуса Рашфорда, которому удался сильнейший удар головой с рикошетом от газона в левый угол ворот.

Хаддерсфилд 2:1
Первый тайм: 2:0
Манчестер Юнайтед
21.10.2017, 17:00 основной раунд: 9-й тур John Smith's Stadium
Главные тренеры
Дэвид Вагнер Жозе Моуринью
Голы
28′ Аарон Муй 10
33′ Лоран Депуатр 20
19 Маркус Рэшфорд 78′
Составы
Йонас Лессль 1
8′ Том Смит 2
Крис Леве 15
Матиас Йергенсен "Занка" 25
9′ Кристофер Шиндлер 26
Джонатан Хогг 6
66′ Аарон Муй 10
79′ Дэниэл Уильямс 19
39′ Элиас Качунга 9
Раджиф ван Ла Парра 17
70′ Лоран Депуатр 20
Стив Мунье 24
90′ Томас Инс 22
Скотт Мэлоун 3
1 Давид де Хеа
12 Крис Смоллинг
25 Антонио Валенсия
18 Эшли Янг 60′
21 Андер Агуэра Эррера
31 Неманья Матич
9 Ромелу Лукаку
14 Джесси Лингард
4 Фил Джоунс 24′
2 Виктор Линделеф
8 Хуан Мануэль Мата 46′
22 Генрих Мхитарян
11 Антони Марсьяль 46′ 8′
19 Маркус Рэшфорд
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Удары (всего) 8
3 Удары в створ 3
4 Угловые 7
9 Фолы 12
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Ли Мэйсон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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