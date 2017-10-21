Дортмундская «Боруссия» сохранила лидерство в бундеслиге, сыграв вничью с «Айнтрахтом»

Источник: AFP 2017

В составе хозяев забитыми мячами отметились Себастьян Аллер (64-я минута, с пенальти) и Мариус Вольф (68), у «Боруссии» отличились Нури Шахин (18) и Максимиллиан Филипп (57). Команда из Дортмунда не может выиграть во втором матче чемпионата подряд. В прошлом туре «Боруссия» потерпела первое поражение в первенстве страны, уступив «Лейпцигу».

Футбол Германия 2017/2018 Тур 9, 21.10.2017, 19:30 Гамбург - Бавария -

В турнирной таблице «Боруссия» продолжает лидировать, набрав 20 очков и на один балл опережая ближайшего преследователя «Лейпциг» и на три — мюнхенскую «Баварию», которая свой матч проведет позднее в субботу. «Айнтрахт» с 14 очками идет шестым.

В следующем туре «Боруссия» 28 октября в гостях сыграет с «Ганновером», «Айнтрахт» днем ранее также на выезде встретится с «Майнцем».

Результаты других матчей игрового дня:

«Аугсбург» — «Ганновер» — 1:2.

«Боруссия» (Менхенгладбах) — «Байер» — 1:5.