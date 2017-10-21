Дортмундская «Боруссия» сохранила лидерство в бундеслиге, сыграв вничью с «Айнтрахтом»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
5 фактов о пользе сыра
Ургант снял пародию на ролик Собчак о выдвижении в президенты
Севший из-за пассажирки рейс застрял в Сибири
МИД Польши выразил недовольство частыми визитами Путина в Венгрию
Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Ворскла
Карпаты
Футбол. Зарубежный
19:30
Саутгемптон
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
19:30
Гамбург
Бавария
Футбол. Зарубежный
19:30
Валенсия
Севилья
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Спартак М0
Амкар0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Зенит-20
Волгарь0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сампдория0
Кротоне0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монако0
Кан0
Футбол. Зарубежный
21:00
Метц
Дижон
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Тулуза
Футбол. Зарубежный
21:00
Амьен
Бордо
Футбол. Зарубежный
21:00
Нант
Генгам
Футбол. Зарубежный
21:00
Ренн
Лилль
Футбол. Зарубежный
17:15
Бетис2
Алавес0
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел0
Химки1
Футбол. Первый дивизион
17:00
Кубань2
Крылья Советов1
Футбол. Зарубежный
17:00
Александрия1
Верес1
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Сити3
Бернли0
Футбол. Зарубежный
17:00
Хаддерсфилд2
Манчестер Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед1
Кристал Пэлас0
Футбол. Зарубежный
17:00
Суонси1
Лестер2
Футбол. Зарубежный
17:00
Стоук Сити1
Борнмут2
Футбол. Зарубежный
21:45
Барселона
Малага
Футбол. Зарубежный
21:45
Наполи
Интер
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин0
Динамо М0
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг1
Штутгарт0
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М1
Байер5
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург1
Ганновер-962
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф2
Боруссия Д2
Футбол. Первый дивизион
16:00
Балтика3
Динамо СПб2
Футбол. Зарубежный
14:30
Челси4
Уотфорд2
Футбол. Премьер-лига
14:00
Тосно1
Ростов1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Оренбург1
Авангард К1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Ротор-Волгоград2
Томь0
Футбол. Зарубежный
14:00
Олимпик Д1
Звезда К0
Футбол. Зарубежный
14:00
Леванте1
Хетафе1
Футбол. Первый дивизион
13:30
Тамбов4
Сибирь1
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей4
Шинник1
Футбол. Премьер-лига
11:30
СКА-Хабаровск2
Уфа2
Футбол. Первый дивизион
08:00
Луч-Энергия1
Олимпиец2
Все события
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Дуэль провальных тренеров АПЛ и еще 5 крутых матчей выходных
«Лужники» примут матч между сборными России и Аргентины
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Путин назвал главную ошибку РФ и Запада за 15 лет
5 фактов о пользе сыра
Путин предложил россиянам платить за медицину
«Против всех, да не всех!»: Ургант ответил видео на ролик Собчак
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Фоторепортажи
10«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ
9«Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов
19:05 (мск), источник: ТАСС

Дортмундская «Боруссия» сохранила лидерство в бундеслиге, сыграв вничью с «Айнтрахтом»

ТАСС, 21 октября. Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с франкфуртским «Айнтрахтом» со счетом 2:2 в гостевом матче девятого тура чемпионата Германии по футболу.

Источник: AFP 2017

В составе хозяев забитыми мячами отметились Себастьян Аллер (64-я минута, с пенальти) и Мариус Вольф (68), у «Боруссии» отличились Нури Шахин (18) и Максимиллиан Филипп (57). Команда из Дортмунда не может выиграть во втором матче чемпионата подряд. В прошлом туре «Боруссия» потерпела первое поражение в первенстве страны, уступив «Лейпцигу».

Футбол
Германия 2017/2018
Тур 9, 21.10.2017, 19:30
Гамбург
-Бавария-

В турнирной таблице «Боруссия» продолжает лидировать, набрав 20 очков и на один балл опережая ближайшего преследователя «Лейпциг» и на три — мюнхенскую «Баварию», которая свой матч проведет позднее в субботу. «Айнтрахт» с 14 очками идет шестым.

В следующем туре «Боруссия» 28 октября в гостях сыграет с «Ганновером», «Айнтрахт» днем ранее также на выезде встретится с «Майнцем».

Результаты других матчей игрового дня:

«Аугсбург» — «Ганновер» — 1:2.

«Боруссия» (Менхенгладбах) — «Байер» — 1:5.

«Лейпциг» — «Штутгарт» — 1:0.

Айнтрахт Ф 2:2
Первый тайм: 0:1
Боруссия Д
21.10.2017, 16:30 основной раунд: 9-й тур Commerzbank-Arena
Главные тренеры
Нико Ковач Петер Бос
Голы
64′ Себастьен Алле 9
68′ Мариус Вольф 27
8 Нури Шахин 18′
20 Максимиллиан Филипп 57′
Составы
Лукас Градецки 1
Йетро Виллемс 15
Давид Анхель Абраам 19
41′ Мият Гачинович 11
Кевин-Принс Боатенг 17
Макото Хасебе 20
Анте Ребич 4
Себастьен Алле 9
37′ Тимоти Чэндлер 22
Карлос Сальседо 13
59′ Марко Русс 23
Бранимир Хргота 31
76′ Мариус Вольф 27
Талеб Тавата 33
38 Роман Бюрки 64′
4 Невен Суботич
5 Марк Бартра 90′
15 Джереми Толян
8 Нури Шахин
10 Марио Гетце
22 Кристиан Пулишич
17 Пьер-Эмерик Обамеянг
27 Гонсало Кастро 59′
23 Синдзи Кагава
33 Юлиан Вайгль 58′ 45′
2 Дан-Аксель Загаду
20 Максимиллиан Филипп 84′
7 Джейдон Санчо
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 20
7 Удары в створ 7
4 Угловые 4
13 Фолы 11
5 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Роберт Хартманн (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Боруссия Д
НовостиМатчиСоставСтатистика
Айнтрахт Ф
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Боброва и Соловьев стали вторыми на этапе Гран-при в России в танцах на льду
"Рубин" сыграл вничью с "Динамо" в матче чемпионата России
Дуэль провальных тренеров АПЛ и еще 5 крутых матчей выходных
Даниил Квят рассказал о своих перспективах в «Ред Булл»
Четыре раза упади — медаль получи. Как Коляда бронзу завоевывал
«Рубин» не смог обыграть «Динамо» в домашнем матче РФПЛ
«Спартак» — «Амкар»: стартовые составы
Правление «Барселоны» утвердило рекордный годовой бюджет
Новости
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь