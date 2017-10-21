Дортмундская «Боруссия» сохранила лидерство в бундеслиге, сыграв вничью с «Айнтрахтом»
ТАСС, 21 октября. Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с франкфуртским «Айнтрахтом» со счетом 2:2 в гостевом матче девятого тура чемпионата Германии по футболу.
ТАСС, 21 октября. Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с франкфуртским «Айнтрахтом» со счетом 2:2 в гостевом матче девятого тура чемпионата Германии по футболу.
В составе хозяев забитыми мячами отметились Себастьян Аллер (64-я минута, с пенальти) и Мариус Вольф (68), у «Боруссии» отличились Нури Шахин (18) и Максимиллиан Филипп (57). Команда из Дортмунда не может выиграть во втором матче чемпионата подряд. В прошлом туре «Боруссия» потерпела первое поражение в первенстве страны, уступив «Лейпцигу».
В турнирной таблице «Боруссия» продолжает лидировать, набрав 20 очков и на один балл опережая ближайшего преследователя «Лейпциг» и на три — мюнхенскую «Баварию», которая свой матч проведет позднее в субботу. «Айнтрахт» с 14 очками идет шестым.
В следующем туре «Боруссия» 28 октября в гостях сыграет с «Ганновером», «Айнтрахт» днем ранее также на выезде встретится с «Майнцем».
Результаты других матчей игрового дня:
«Аугсбург» — «Ганновер» — 1:2.
«Боруссия» (Менхенгладбах) — «Байер» — 1:5.
«Лейпциг» — «Штутгарт» — 1:0.
|Айнтрахт Ф
|
2:2
Первый тайм: 0:1
|Боруссия Д
|Нико Ковач
|Петер Бос
|
|
|
|
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|20
|7
|Удары в створ
|7
|4
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|11
|5
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Роберт Хартманн (Германия)