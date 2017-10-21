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16:52 (мск), источник: Чемпионат.com

«Челси» в концовке вырвал победу в матче с «Уотфордом»

В матче 9-го тура английской Премьер-лиги «Челси» принимал на своём поле «Уотфорд».

Источник: Reuters

Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе хозяев голы на свой счёт записали Педро Родригес, Сесар Аспиликуэта и Миши Батшуайи, который оформил дубль. За «Уотфорд» отличились Абдулайе Дукуре и Роберто Перейра. Таким образом, «Челси» прервал серию из двух поражений подряд в АПЛ.

«Челси» (16 очков) поднялся на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии, опередив «Уотфорд» (15), который теперь находится строчкой ниже.

Челси 4:2
Первый тайм: 1:1
Уотфорд
21.10.2017, 14:30 основной раунд: 9-й тур Stamford Bridge
Главные тренеры
Антонио Конте Силва Марку
Голы
12′ Родригес Педро 11
71′ Миши Батшуайи 23
87′ Сесар Аспиликуэта 28
90+5′ Миши Батшуайи 23
16 Абдулай Дукуре 45+2′
37 Роберто Перейра 49′
Составы
Тибо Куртуа 13
23′ Антонио Рюдигер 2
Гэри Кэйхилл 24
Сесар Аспиликуэта 28
Давид Луиз 30
Сеск Фабрегас 4
Темуе Бакайоко 14
Эден Азар 10
68′ Маркос Алонсо 3
Виллиан 22
56′ 61′ Альваро Мората 9
Миши Батшуайи 23
87′ Родригес Педро 11
Давиде Дзаппакоста 21
1 Эурелиу Гомес
3 Мигель Бритос
21 Кико Фемения 78′
25 Хосе Холевас 15′
27 Кристиан Кабаселе
8 Том Клеверли
16 Абдулай Дукуре
11 Ришарлисон
6 Эдриан Мариаппа 90′ 19′
18 Андре Грэй
37 Роберто Перейра 65′
28 Андре Каррильо
9 Трой Дини 80′
23 Бен Уотсон
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 16
7 Удары в створ 5
6 Угловые 6
13 Фолы 15
6 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Джон Мосс (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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