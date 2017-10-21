«Челси» в концовке вырвал победу в матче с «Уотфордом»

Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе хозяев голы на свой счёт записали Педро Родригес, Сесар Аспиликуэта и Миши Батшуайи, который оформил дубль. За «Уотфорд» отличились Абдулайе Дукуре и Роберто Перейра. Таким образом, «Челси» прервал серию из двух поражений подряд в АПЛ.