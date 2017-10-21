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«Челси» в концовке вырвал победу в матче с «Уотфордом»
В матче 9-го тура английской
В матче 9-го тура английской
Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
В составе хозяев голы на свой счёт записали Педро Родригес, Сесар Аспиликуэта и Миши Батшуайи, который оформил дубль. За «Уотфорд» отличились Абдулайе Дукуре и Роберто Перейра. Таким образом, «Челси» прервал серию из двух поражений подряд в АПЛ.
«Челси» (16 очков) поднялся на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии, опередив «Уотфорд» (15), который теперь находится строчкой ниже.
|Антонио Конте
|Силва Марку
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|16
|7
|Удары в створ
|5
|6
|Угловые
|6
|13
|Фолы
|15
|6
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Джон Мосс (Англия)