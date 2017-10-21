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14:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Дуэль двух самых провальных тренеров АПЛ и еще 5 крутых матчей выходных

А еще итальянская жара в Неаполе, которая точно бросит вас в пот.

Источник: РИА "Новости"

ЦСКА — «Зенит»

После резвого старта в Лиге чемпионов ЦСКА вновь захандрил. Абсолютно серая, как спальные районы провинции, игра «армейцев» с «Базелем» в очередной раз констатировала давно известный факт — внутренние ресурсы у команды малы, а подпитки извне ожидать не стоит. Тем не менее в РФПЛ ЦСКА здорово держится на плаву и, несмотря на всё, способен навязать плотный бой желающему реабилитироваться после неудачного поедания чёрствых тульских пряников «Зениту». Матч тура вы просто не имеете права пропустить.

«Локомотив» — «Краснодар»

Наверное, один из последних шансов Игоря Шалимова ещё немного порулить большим российским клубом с приличным подбором игроков. В последних трёх турах «Краснодар» планомерно скатывался в середину таблицы, проиграв «Зениту», «Арсеналу» и ЦСКА. Так ещё и забивать разучился. Рвущий жилы в чемпионской гонке «Локомотив» после конфуза с «Уфой» уж точно не захочет терять очки второй раз подряд. Так что ждём забитых мячей.

«Эвертон» — «Арсенал»

В АПЛ в данный момент нет двух более критикуемых тренеров, чем Рональд Куман и Арсен Венгер. Первый плетётся рядом с зоной вылета после почти 150-миллионных трат в летнее трансферное окно. Второй уже который сезон плавает с командой в море стагнации, таская за собой дорогостоящий балласт в лице Озила и Санчеса. Шанс что-то исправить у обоих будет в воскресенье. От Рональда и Арсена ждут не просто победы, но ещё и вменяемого футбола. Вывеска обязывает.

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»

Посреди недели «шпоры» на пять сдали аттестат зрелости на «Сантьяго Бернабеу», оформив ничью в матче с самой звёздной командой Европы. Теперь команда Почеттино попадает в любимую среду — игра на встречных курсах, в которой болельщики простят пробои в защите, главное — разорвать соперника в атаке. Юрген Клопп ожидает примерно того же, так что после зарубы ЦСКА и «Зенита» не смейте отходить от экранов. Рискуете пропустить один из самых весёлых матчей года.

«Наполи» — «Интер»

Вот тут тоже обязательно будут голы. И очень вероятно, что в большом количестве. В составе «Интера» есть безбашенный Мауро Икарди, который думает только о том, как бы побольше отправить мячей в сетку соперника. «Наполи» так и вовсе забивает постоянно, чаще отличается только «Манчестер Сити». Переполненный «Сан Паоло», приличные составы команд, наличие больших звёзд, борьба за первое место в турнирной таблице. Да, мы скучали по такой Серии А.

«Марсель» — «ПСЖ»

Третий год подряд фанатам парижан запретят посетить «Велодром» из соображений безопасности. Вот и всё, что вам надо знать о накале в матчах между этими двумя командами. «Марсель» уже давно не борется за чемпионство, смирившись с гегемонией «ПСЖ» и «Монако», но больно укусить звёздный коллектив из столицы для парней из портового рабочего города — святое дело.

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