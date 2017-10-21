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01:54 (мск), источник: Советский спорт

Юпп Хайнкес: Мы должны подтвердить неслучайность двух предыдущих побед

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес — о предстоящем матче девятого тура бундеслиги против «Гамбурга».

Источник: Reuters

«Это будет совершенно другой матч, нежели против «Селтика». «Гамбург» играет намного лучше, чем показывают результаты. Мы едем к ним с уважением.

Мы должны продемонстрировать в гостях такой же сильный футбол и слаженную командную игру. Мы должны подтвердить неслучайность двух предыдущих результатов. Мы не должны довольствоваться собой. У нас был хороший старт, не более, — приводит слова Хайнкеса официальный сайт «Баварии».

Напомним, матч «Гамбург» — «Бавария» состоится сегодня, 21 октября и начнется в 19:30 по московскому времени.

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