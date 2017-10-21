Юпп Хайнкес: Мы должны подтвердить неслучайность двух предыдущих побед

«Это будет совершенно другой матч, нежели против «Селтика». «Гамбург» играет намного лучше, чем показывают результаты. Мы едем к ним с уважением.

Мы должны продемонстрировать в гостях такой же сильный футбол и слаженную командную игру. Мы должны подтвердить неслучайность двух предыдущих результатов. Мы не должны довольствоваться собой. У нас был хороший старт, не более, — приводит слова Хайнкеса официальный сайт «Баварии».