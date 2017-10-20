Билич: Я не хочу прятаться, решение за руководством «Вест Хэма»

Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

«Мне сейчас очень сложно сказать что-нибудь умное. Я беру на себя всю ответственность за случившееся. Я не хочу прятаться.



Это нехорошая ситуация, и совет директоров будет делать то, что посчитает нужным. Решение за ними», — цитирует Билича ВВС.