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Билич: Я не хочу прятаться, решение за руководством «Вест Хэма»
Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич поделился впечатлениями от поражения в матче девятого тура английской
Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич поделился впечатлениями от поражения в матче девятого тура английской
Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
«Мне сейчас очень сложно сказать
Это нехорошая ситуация, и совет директоров будет делать то, что посчитает нужным. Решение за ними», — цитирует Билича ВВС.
|Вест Хэм Юнайтед
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0:3
Первый тайм: 0:2
|Брайтон & Хоув
|Славен Билич
|Крис Хьютон
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|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|7
|2
|Удары в створ
|5
|10
|Угловые
|3
|5
|Фолы
|13
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Мартин Аткинсон (Англия)