Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Путин предложил россиянам платить за медицину
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Ирина Шейк в откровенном наряде пообедала с подругами (фото)
Текущие события
Футбол. Зарубежный
20.10
Вест Хэм Юнайтед0
Брайтон & Хоув3
Футбол. Зарубежный
20.10
Сент-Этьен0
Монпелье1
Футбол. Зарубежный
20.10
Шальке-042
Майнц0
Футбол. Первый дивизион
08:00
Луч-Энергия
Олимпиец
Футбол. Премьер-лига
11:30
СКА-Хабаровск
Уфа
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Шинник
Все события
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Медведева в Москве: когда просто победы мало
Шлеменко проведет бой против прославленного голландца Мусаси
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Леонардо ДиКаприо встречается с украинской моделью
5 фактов о пользе сыра
Путин предложил россиянам платить за медицину
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Данные о владельцах недвижимости засекретят
Фоторепортажи
10«Интер» победил «Милан» в дерби
12«Лестер» заработал больше «Реала», «Ростов» — больше ЦСКА
00:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Билич: Я не хочу прятаться, решение за руководством «Вест Хэма»

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич поделился впечатлениями от поражения в матче девятого тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион».

Источник: Reuters

Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

«Мне сейчас очень сложно сказать что-нибудь умное. Я беру на себя всю ответственность за случившееся. Я не хочу прятаться.

Это нехорошая ситуация, и совет директоров будет делать то, что посчитает нужным. Решение за ними», — цитирует Билича ВВС.

Вест Хэм Юнайтед 0:3
Первый тайм: 0:2
Брайтон & Хоув
20.10.2017, 22:00 основной раунд: 9-й тур London Stadium
Главные тренеры
Славен Билич Крис Хьютон
Голы
17 Гленн Маррей (П. Гросс) 10′
19 Хосе Искиэрдо (Д. Преппер) 45+2′
17 Гленн Маррей 75′
Составы
Джо Харт 25
Уинстон Рид 2
Жозе Фонти 4
Пабло Сабалета 5
Артур Масуаку 26
Мануэль Ланцини 10
Педро Обианг 14
23′ Хавьер Эрнандес 17
Майкл Антонио 30
45′ Шейку Куяте 8
Андре Айю 20
74′ Марко Арнаутович 7
Эдмилсон Фернандес 31
1 Мэтью Райан
2 Сальтор Грау Бруно
3 Гаэтан Бонг
5 Льюис Данк
22 Шейн Даффи
6 Дэйл Стивенс
24 Дэйви Преппер
17 Гленн Маррей
13 Паскаль Гросс 76′
37 Исайя Браун
11 Антони Кноккарт 84′
21 Эсекиэль Скелотто
19 Хосе Искиэрдо 70′
20 Солли Марч
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 7
2 Удары в створ 5
10 Угловые 3
5 Фолы 13
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Мартин Аткинсон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Вест Хэм Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Брайтон & Хоув
НовостиМатчиСоставСтатистика
 «Мои костюмы не из секс-шопа». Косплеерша Мари-Клод Бурбонэ
Научный подход: 5 высокоэффективных упражнений для похудения
Медведева в Москве: когда просто победы мало
Шлеменко проведет бой против прославленного голландца Мусаси
Sky: Руководство «Милана» выдвинуло ультиматум главному тренеру
Капитану киевского «Динамо» наложили десять швов (фото)
Аленичев против Побегалова и другие интриги 19-го тура ФНЛ
«Химки» одержали вторую победу на старте сезона в Евролиге
Твиттер «Формулы-1» отреагировал на возвращение Даниила Квята
Новости
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Новые квартиры по реновации будут на 30% дороже старых
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь