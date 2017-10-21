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01:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Консейсау: Информация о дисциплинарном наказании Касильяса — это смешно

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал информацию о том, что голкипер Икер Касильяс был выведен из стартового состава команды.

Источник: AFP 2017

Ранее португальские СМИ сообщили, что такое решение тренерский штаб «Порту» во главе с Консейсау принял в связи с тем, что 36-летний испанский футболист активно пользовался мобильным телефоном, находясь в расположении команды, несмотря на соответствующий запрет. Также утверждалось, что тренеры недовольны отношением Касильяса к тренировочному процессу. Вратарь остался в запасе «Порту» на гостевой матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (2:3).

«Касильяс не сыграл с “РБ Лейпциг” по решению тренерского штаба, а информация о дисциплинарном наказании — это просто смешно. Если хотите, я сейчас позвоню ему и спрошу, есть ли между нами проблемы, и он вам всё расскажет», — цитирует Консейсау Marca.

Порту
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