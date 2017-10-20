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00:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Новичок АПЛ «Брайтон энд Хоув Альбион» на выезде разгромил «Вест Хэм»

«Брайтон энд Хоув Альбион» разгромил «Вест Хэм Юнайтед» в матче девятого тура английской Премьер-лиги. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Источник: AFP 2017

На 10-й минуте Гленн Мюррей открыл счет. На исходе первого тайма Хосе Искьердо удвоил преимущество гостей. На 75-й минуте Гленн Мюррей оформив дубль, реализовав пенальти.

«Брайтон энд Хоув Альбион» с 11 очками занимает десятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Хэм Юнайтед» с 8 баллами идет 17-м.

Вест Хэм Юнайтед 0:3
Первый тайм: 0:2
Брайтон & Хоув
20.10.2017, 22:00 основной раунд: 9-й тур London Stadium
Главные тренеры
Славен Билич Крис Хьютон
Голы
17 Гленн Маррей (П. Гросс) 10′
19 Хосе Искиэрдо (Д. Преппер) 45+2′
17 Гленн Маррей 75′
Составы
Джо Харт 25
Уинстон Рид 2
Жозе Фонти 4
Пабло Сабалета 5
Артур Масуаку 26
Мануэль Ланцини 10
Педро Обианг 14
23′ Хавьер Эрнандес 17
Майкл Антонио 30
45′ Шейку Куяте 8
Андре Айю 20
74′ Марко Арнаутович 7
Эдмилсон Фернандес 31
1 Мэтью Райан
2 Сальтор Грау Бруно
3 Гаэтан Бонг
5 Льюис Данк
22 Шейн Даффи
6 Дэйл Стивенс
24 Дэйви Преппер
17 Гленн Маррей
13 Паскаль Гросс 76′
37 Исайя Браун
11 Антони Кноккарт 84′
21 Эсекиэль Скелотто
19 Хосе Искиэрдо 70′
20 Солли Марч
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 7
2 Удары в створ 5
10 Угловые 3
5 Фолы 13
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Мартин Аткинсон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Вест Бромвич Альбион
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