Сегодня годовщина трагедии.
Новичок АПЛ «Брайтон энд Хоув Альбион» на выезде разгромил «Вест Хэм»
«Брайтон энд Хоув Альбион» разгромил «Вест Хэм Юнайтед» в матче девятого тура английской
«Брайтон энд Хоув Альбион» разгромил «Вест Хэм Юнайтед» в матче девятого тура английской
На 10-й минуте Гленн Мюррей открыл счет. На исходе первого тайма Хосе Искьердо удвоил преимущество гостей. На 75-й минуте Гленн Мюррей оформив дубль, реализовав пенальти.
«Брайтон энд Хоув Альбион» с 11 очками занимает десятое место в турнирной таблице английской
|Вест Хэм Юнайтед
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0:3
Первый тайм: 0:2
|Брайтон & Хоув
|Славен Билич
|Крис Хьютон
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|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|7
|2
|Удары в створ
|5
|10
|Угловые
|3
|5
|Фолы
|13
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Мартин Аткинсон (Англия)