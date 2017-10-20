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22:18 (мск), источник: Sports.kz

«Кайрат» — «Акжайык»: всему свое время

В третьем от финиша туре чемпионата Казахстана по футболу 2017 года в Премьер-Лиге «Кайрату» на поле родного «Центрального» южной столицы предстоит принять гостей из далекого Уральска. Несмотря на то, что соперники находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы главного нашего национального футбольного соревнования, их рандеву обещает выдаться бескомпромиссным.

«Акжайык» ведет отчаянную борьбу за право сохранения прописки в Премьер-Лиге, «Кайрат» же успел уже завоевать национальный Кубок и гарантировать себе как минимум серебряные награды завершающегося чемпионата Казахстана. Но пока будут оставаться даже призрачные шансы на выигрыш «золота» этого турнира, алматинцы продолжат биться за право называться сильнейшей командой страны и выкладываться в каждом матче по полной. В том числе и в предстоящем противостоянии.

С хозяевами все понятно — им нужно выйти на поле и одержать на глазах собственных поклонников очередную красивую победу. По большому счету — все. У гостей ситуации сложнее. Уральцы под началом старого (вовсе не в плане возраста…) кайратовца Вахида Масудова в условиях жесткого цейтнота должны набирать как можно больше очков в поединках со всеми оставшимися соперниками, кто бы ни стоял по ту сторону баррикад. Западноказахстанцам просто нет никакого смысла сейчас каким-то образом выражать свое уважение авторитетам — нужно насмерть биться со всеми и с каждым. Иначе — здравствуй, Первая лига… И прощай, соответственно, КПЛ.

Чего можно ожидать от данного поединка? Гости, в любом случае, усиленное внимание уделят надежности собственной обороны, — иначе рассчитывать на что-то в противостоянии с оппонентом с такой группой атаки, как у «Кайрата», как минимум наивно. В то же время не станут уральцы забывать и о контратакующих выпадах — ведь бразильский принцип «соперник забьет, сколько сможет, мы — сколько захотим» тут явно относится не к ним… Приезжей дружине нужно будет стараться использовать по максимуму любой мало-мальски похожий на опасный момент в радиусе досягаемости чужих ворот. И, в то же самое время, обеспечить предельную концентрацию внимания и абсолютную игровую дисциплину на подступах к своим.

Впрочем, в чем-чем, а в отсутствии этой самой железной дисциплины уральскую команду упрекнуть сложно. Как и в дефиците бойцовских качеств ее футболистов, собственно. Так что сражение в южной столице обещает получиться любопытным. Такое стоит увидеть.

Итак…

21 октября. Алматы, стадион «Центральный». 15:00. «Кайрат» — «Акжайык». Будь со своими, когда это нужно!

Акжайык
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