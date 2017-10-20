«Кайрат» — «Акжайык»: всему свое время

«Акжайык» ведет отчаянную борьбу за право сохранения прописки в Премьер-Лиге, «Кайрат» же успел уже завоевать национальный Кубок и гарантировать себе как минимум серебряные награды завершающегося чемпионата Казахстана. Но пока будут оставаться даже призрачные шансы на выигрыш «золота» этого турнира, алматинцы продолжат биться за право называться сильнейшей командой страны и выкладываться в каждом матче по полной. В том числе и в предстоящем противостоянии.



С хозяевами все понятно — им нужно выйти на поле и одержать на глазах собственных поклонников очередную красивую победу. По большому счету — все. У гостей ситуации сложнее. Уральцы под началом старого (вовсе не в плане возраста…) кайратовца Вахида Масудова в условиях жесткого цейтнота должны набирать как можно больше очков в поединках со всеми оставшимися соперниками, кто бы ни стоял по ту сторону баррикад. Западноказахстанцам просто нет никакого смысла сейчас каким-то образом выражать свое уважение авторитетам — нужно насмерть биться со всеми и с каждым. Иначе — здравствуй, Первая лига… И прощай, соответственно, КПЛ.



Чего можно ожидать от данного поединка? Гости, в любом случае, усиленное внимание уделят надежности собственной обороны, — иначе рассчитывать на что-то в противостоянии с оппонентом с такой группой атаки, как у «Кайрата», как минимум наивно. В то же время не станут уральцы забывать и о контратакующих выпадах — ведь бразильский принцип «соперник забьет, сколько сможет, мы — сколько захотим» тут явно относится не к ним… Приезжей дружине нужно будет стараться использовать по максимуму любой мало-мальски похожий на опасный момент в радиусе досягаемости чужих ворот. И, в то же самое время, обеспечить предельную концентрацию внимания и абсолютную игровую дисциплину на подступах к своим.



Впрочем, в чем-чем, а в отсутствии этой самой железной дисциплины уральскую команду упрекнуть сложно. Как и в дефиците бойцовских качеств ее футболистов, собственно. Так что сражение в южной столице обещает получиться любопытным. Такое стоит увидеть.



Итак…



21 октября. Алматы, стадион «Центральный». 15:00. «Кайрат» — «Акжайык». Будь со своими, когда это нужно!