Чемпионат Казахстана: каждому свое

В субботу достаточно захватывающей может получиться игра в Павлодаре «Иртыша» с «Актобе». Пусть сам аким Актюбинской области свою команду в этой встрече со счетов уже списал, но, думается, Владимир Муханов с его подопечными отлично понимают, что не все так может гладко складываться в последних двух турах, как о том думает их областное руководство. Однако иртышанам необходимо закрепляться на 4 месте, а теряя очки дома с такими оппонентами сделать это будет достаточно проблематично… Посмотрим. Сложно предсказать здесь, куда кривая вывезет.



Упорная битва ожидается и в Таразе. «Шахтер» не успел окончательно обезопасить себя от угрозы понижения в классе, как внезапно стал претендентом, пусть и не самым очевидным, на финиш в еврозоне. В свою очередь, у таразцев сейчас, после снятия с них 6 очков и поражения в Кокшетау, турнирная ситуация — хуже некуда. Из разряда — ни полшага назад… Здесь тоже можно ожидать любых, в принципе, сюрпризов, однако кажется почему-то, что дома подопечные Ваита Талгаева взять три очка в состоянии.



Тяжело будет «Акжайыку» в Алматы. «Кайрату» с уральцами тоже, пожалуй, придется непросто. Гости вполне в состоянии упереться и предельно собранно упереться в обороне в расчете на удачу в редких контрвыпадах. Интересно будет увидеть, насколько окажутся готовы хозяева справляться с глубоко эшелонированной обороной столь мотивированного соперника. А «Акжайыку» есть, действительно, за что сражаться — жаждущих вылететь из Премьер-Лиги особо не наблюдается…



Воскресный поединок в Шымкенте, где сойдутся бронзовый призер КПЛ-2017 и действующий чемпион страны, вполне мог бы стать центральным матчем какого-то другого тура. Но не этого. На пресс-конференции после разгрома «Маккаби» Станимир Стоилов несколько раз подчеркнул, что с «Ордабасы» сыграет не сильнейший состав его дружины. Оно и понятно — сил, действительно, в противостоянии с израильтянами отдано было немало, а «Астана» продолжает, в отличие от всех остальных наших команд, биться параллельно сразу в двух турнирах. Впрочем, руководство шымкентцев тоже намекало, что бой гостям давать не собирается… Такая вот ожидается битва.



Зато в Костанае соперники, думается, очень постараются огорчить друг друга. Не стоит забывать, что в «Тоболе» сейчас работает руководство, начинавшее сезон во главе «Окжетпеса». Конечно, для клубных боссов хозяев этот матч будет принципиальным. К тому же не нужно забывать и о маячащих еще шансах на путевку в квалификацию Лиги Европы. В свою очередь, у синегорцев сейчас забрезжила надежда финишировать в КПЛ не последними, и, думается, гости постараются воспользоваться такой возможностью по полной. Тем более, что против нынешнего «Тобола» это не кажется невыполнимой задачей.



«Кайсар» и «Атырау» сейчас располагаются повыше главных претендентов на понижение в классе, однако окончательно себя от такой угрозы все еще не обезопасили. Между тем, подобное деклассирование явно не входит в планы ни «волков», ни нефтяников. Конечно, обе дружины будут очень хотеть победить. Но чересчур рисковать ради трех очков, вместе с тем, обеим же не слишком целесообразно… Шансы выиграть несколько больше, конечно, у кызылординцев, но, в целом, представляется, в случае возможной ничьей сильно не расстроятся ни хозяева, ни гости.



Примерно как-то так. Как же все сложится в итоге на самом деле, узнаем в воскресенье вечером.