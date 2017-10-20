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21:36 (мск), источник: Sports.kz

Чемпионат Казахстана: каждому свое

Разделенный между субботой и воскресеньем ровно пополам 31 тур чемпионата Казахстана 2017 года по футболу в Премьер-Лиге грозит получиться весьма интересным. Чем ближе финиш соревнования, тем острее борьба на разных этажах его турнирной таблицы. Все стремятся решить поставленные перед ними на сезон задачи, мало кто готов поступаться собственными интересами в пользу других.

В субботу достаточно захватывающей может получиться игра в Павлодаре «Иртыша» с «Актобе». Пусть сам аким Актюбинской области свою команду в этой встрече со счетов уже списал, но, думается, Владимир Муханов с его подопечными отлично понимают, что не все так может гладко складываться в последних двух турах, как о том думает их областное руководство. Однако иртышанам необходимо закрепляться на 4 месте, а теряя очки дома с такими оппонентами сделать это будет достаточно проблематично… Посмотрим. Сложно предсказать здесь, куда кривая вывезет.

Упорная битва ожидается и в Таразе. «Шахтер» не успел окончательно обезопасить себя от угрозы понижения в классе, как внезапно стал претендентом, пусть и не самым очевидным, на финиш в еврозоне. В свою очередь, у таразцев сейчас, после снятия с них 6 очков и поражения в Кокшетау, турнирная ситуация — хуже некуда. Из разряда — ни полшага назад… Здесь тоже можно ожидать любых, в принципе, сюрпризов, однако кажется почему-то, что дома подопечные Ваита Талгаева взять три очка в состоянии.

Тяжело будет «Акжайыку» в Алматы. «Кайрату» с уральцами тоже, пожалуй, придется непросто. Гости вполне в состоянии упереться и предельно собранно упереться в обороне в расчете на удачу в редких контрвыпадах. Интересно будет увидеть, насколько окажутся готовы хозяева справляться с глубоко эшелонированной обороной столь мотивированного соперника. А «Акжайыку» есть, действительно, за что сражаться — жаждущих вылететь из Премьер-Лиги особо не наблюдается…

Воскресный поединок в Шымкенте, где сойдутся бронзовый призер КПЛ-2017 и действующий чемпион страны, вполне мог бы стать центральным матчем какого-то другого тура. Но не этого. На пресс-конференции после разгрома «Маккаби» Станимир Стоилов несколько раз подчеркнул, что с «Ордабасы» сыграет не сильнейший состав его дружины. Оно и понятно — сил, действительно, в противостоянии с израильтянами отдано было немало, а «Астана» продолжает, в отличие от всех остальных наших команд, биться параллельно сразу в двух турнирах. Впрочем, руководство шымкентцев тоже намекало, что бой гостям давать не собирается… Такая вот ожидается битва.

Зато в Костанае соперники, думается, очень постараются огорчить друг друга. Не стоит забывать, что в «Тоболе» сейчас работает руководство, начинавшее сезон во главе «Окжетпеса». Конечно, для клубных боссов хозяев этот матч будет принципиальным. К тому же не нужно забывать и о маячащих еще шансах на путевку в квалификацию Лиги Европы. В свою очередь, у синегорцев сейчас забрезжила надежда финишировать в КПЛ не последними, и, думается, гости постараются воспользоваться такой возможностью по полной. Тем более, что против нынешнего «Тобола» это не кажется невыполнимой задачей.

«Кайсар» и «Атырау» сейчас располагаются повыше главных претендентов на понижение в классе, однако окончательно себя от такой угрозы все еще не обезопасили. Между тем, подобное деклассирование явно не входит в планы ни «волков», ни нефтяников. Конечно, обе дружины будут очень хотеть победить. Но чересчур рисковать ради трех очков, вместе с тем, обеим же не слишком целесообразно… Шансы выиграть несколько больше, конечно, у кызылординцев, но, в целом, представляется, в случае возможной ничьей сильно не расстроятся ни хозяева, ни гости.

Примерно как-то так. Как же все сложится в итоге на самом деле, узнаем в воскресенье вечером.

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