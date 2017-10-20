Чемпионат Казахстана: каждому свое
Разделенный между субботой и воскресеньем ровно пополам 31 тур чемпионата Казахстана 2017 года по футболу в
Разделенный между субботой и воскресеньем ровно пополам 31 тур чемпионата Казахстана 2017 года по футболу в
В субботу достаточно захватывающей может получиться игра в Павлодаре «Иртыша» с «Актобе». Пусть сам аким Актюбинской области свою команду в этой встрече со счетов уже списал, но, думается, Владимир Муханов с его подопечными отлично понимают, что не все так может гладко складываться в последних двух турах, как о том думает их областное руководство. Однако иртышанам необходимо закрепляться на 4 месте, а теряя очки дома с такими оппонентами сделать это будет достаточно проблематично… Посмотрим. Сложно предсказать здесь, куда кривая вывезет.
Упорная битва ожидается и в Таразе. «Шахтер» не успел окончательно обезопасить себя от угрозы понижения в классе, как внезапно стал претендентом, пусть и не самым очевидным, на финиш в еврозоне. В свою очередь, у таразцев сейчас, после снятия с них 6 очков и поражения в Кокшетау, турнирная ситуация — хуже некуда. Из разряда — ни полшага назад… Здесь тоже можно ожидать любых, в принципе, сюрпризов, однако кажется
Тяжело будет «Акжайыку» в Алматы. «Кайрату» с уральцами тоже, пожалуй, придется непросто. Гости вполне в состоянии упереться и предельно собранно упереться в обороне в расчете на удачу в редких контрвыпадах. Интересно будет увидеть, насколько окажутся готовы хозяева справляться с глубоко эшелонированной обороной столь мотивированного соперника. А «Акжайыку» есть, действительно, за что сражаться — жаждущих вылететь из
Воскресный поединок в Шымкенте, где сойдутся бронзовый призер КПЛ-2017 и действующий чемпион страны, вполне мог бы стать центральным матчем
Зато в Костанае соперники, думается, очень постараются огорчить друг друга. Не стоит забывать, что в «Тоболе» сейчас работает руководство, начинавшее сезон во главе «Окжетпеса». Конечно, для клубных боссов хозяев этот матч будет принципиальным. К тому же не нужно забывать и о маячащих еще шансах на путевку в квалификацию Лиги Европы. В свою очередь, у синегорцев сейчас забрезжила надежда финишировать в КПЛ не последними, и, думается, гости постараются воспользоваться такой возможностью по полной. Тем более, что против нынешнего «Тобола» это не кажется невыполнимой задачей.
«Кайсар» и «Атырау» сейчас располагаются повыше главных претендентов на понижение в классе, однако окончательно себя от такой угрозы все еще не обезопасили. Между тем, подобное деклассирование явно не входит в планы ни «волков», ни нефтяников. Конечно, обе дружины будут очень хотеть победить. Но чересчур рисковать ради трех очков, вместе с тем, обеим же не слишком целесообразно… Шансы выиграть несколько больше, конечно, у кызылординцев, но, в целом, представляется, в случае возможной ничьей сильно не расстроятся ни хозяева, ни гости.
Примерно