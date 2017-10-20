Моуринью ожидает, что Ибрагимович вернётся в строй в этом году
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ожидает, что нападающий Златан Ибрагимович, который завершает восстановление после серьёзной травмы, вернётся на поле в 2017 году.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ожидает, что нападающий Златан Ибрагимович, который завершает восстановление после серьёзной травмы, вернётся на поле в 2017 году.
«Златан здесь, под нашим контролем, работает, как я и ожидал,
Также стало известно, что нападающий Маркус Рашфорд сможет сыграть в матче 9-го тура АПЛ с «Хаддерсфилд Таун», несмотря на то что в матче Лиги чемпионов с «Бенфикой» (1:0) испытывал проблемы с коленом. При этом Моуринью