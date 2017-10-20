Моуринью ожидает, что Ибрагимович вернётся в строй в этом году

«Златан здесь, под нашим контролем, работает, как я и ожидал, очень-очень упорно, но он не вернётся через неделю или пару недель. Давайте дадим ему время, и он вернётся в подходящий момент. Думаю ли я, что он вернется в 2017 году? Да, но это лишь ощущение», — цитирует Моуринью The Telegraph.