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19:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Касильяс убран из стартового состава «Порту» из-за социальных сетей

Вратарь «Порту» Икер Касильяс, оставшийся в запасе на матч группового турнира Лиги чемпионов против «Лейпцига» (2:3), также не выйдет на поле с первых минут и в игре 9-го тура чемпионата Португалии против «Пасуш де Феррейра».

Источник: AP 2017

Согласно O Jogo, к голкиперу применены дисциплинарные санкции.

Отмечается, что главный тренер «драконов» Сержиу Консейсау недоволен отношением испанского футболиста к тренировочному процессу. Касильяс, как сообщают португальские СМИ, является активным пользователем социальных сетей и в его руках регулярно находится телефон. Утверждается, что 36-летний игрок сидит в Интернете даже во время теоретических занятий команды.

Кроме того, Консейсау считает, что Касильяс снизил требования к себе и тренируется не достаточно интенсивно. По этой причине и в предстоящей игре ворота «Порту» будет защищать Жосе Са.

Ранее агент легенды «Реала» опроверг информацию о конфликте Касильяса с главным тренером португальского коллектива.

Порту
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