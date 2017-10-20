Касильяс убран из стартового состава «Порту» из-за социальных сетей

Отмечается, что главный тренер «драконов» Сержиу Консейсау недоволен отношением испанского футболиста к тренировочному процессу. Касильяс, как сообщают португальские СМИ, является активным пользователем социальных сетей и в его руках регулярно находится телефон. Утверждается, что 36-летний игрок сидит в Интернете даже во время теоретических занятий команды.

Кроме того, Консейсау считает, что Касильяс снизил требования к себе и тренируется не достаточно интенсивно. По этой причине и в предстоящей игре ворота «Порту» будет защищать Жосе Са.