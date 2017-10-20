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В Англии разыграли «худший угловой в истории»
В матче квалификационного раунда Кубка Англии «Бромли» — «Довер Атлетик» произошел курьезный эпизод.
В матче квалификационного раунда Кубка Англии «Бромли» — «Довер Атлетик» произошел курьезный эпизод.
Футболист хозяев неудачно разыграл угловой удар, отправив мяч за боковую линию.
В интернете этот угловой удар назвали «худшим в истории».
Отметим, что «Бромли» в этой встрече одержал победу со счетом 3:0 и в 1/128 финала встретится с «Рочдейлом».