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18:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В Англии разыграли «худший угловой в истории»

В матче квалификационного раунда Кубка Англии «Бромли» — «Довер Атлетик» произошел курьезный эпизод.

Футболист хозяев неудачно разыграл угловой удар, отправив мяч за боковую линию.

В интернете этот угловой удар назвали «худшим в истории».

Отметим, что «Бромли» в этой встрече одержал победу со счетом 3:0 и в 1/128 финала встретится с «Рочдейлом».

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