Спаллетти: остановить извержение Везувия
«СЭ» рассказывает о наиболее интересных матчах уикенда в Европе.
«СЭ» рассказывает о наиболее интересных матчах уикенда в Европе.
НЕПОБЕДИМЫЙ МИНИСТР ФИНАНСОВ
Главный матч выходных пройдет в Италии, где встретятся два лидера серии А — две единственные команды, которые еще не проигрывали в этом чемпионате. И если «Интер» однажды позволил себе сыграть вничью, то «Наполи» следует без остановок: восемь матчей — восемь побед. Игра неаполитанцев похожа на извержение Везувия — они покрывают своей лавой весь Апеннинский полуостров и уже забили 26 мячей. Правда, в Лиге чемпионов «Наполи» не так впечатляет — поражения в играх с «Шахтером» и «Манчестер Сити» откинули лидера серии А на третье место в группе.
«Интер» еврокубками совсем не обременен, поэтому Лучано Спаллетти может спокойно готовить команду к матчам чемпионата, а нагрузка на футболистов не так высока. Вот и сейчас миланцы всю неделю думали о выезде в Неаполь, пока местная команда сражалась с ветряными мельницами в Манчестере. У «Интера» шикарное настроение —
Это противостояние — еще и дуэль тренеров. Вечно курящий Маурицио Сарри давно вошел в когорту сильнейших специалистов Италии, хотя несколько лет назад работал банковским служащим. «Если бы он продолжал работать в банке, сейчас бы стал министром финансов», — предположил Спаллетти. Вопрос — лучше быть министром финансов или победителем серии А?
КЛОПП НА «УЭМБЛИ»
Сложно сказать, кто на этой неделе сыграл лучше в Лиге чемпионов — «Тоттенхэм», удержавший ничью на «Сантьяго Бернабеу», или «Ливерпуль», расщепивший на атомы «Марибор». Ясно одно: и те, и другие довольны собой. Правда, в
«Шпоры» должны быть счастливы только тем, что сняли проклятие «Уэмбли». В прошлом туре они перебороли аутсайдеров из «Борнмута» и впервые в
«СЕВИЛЬЯ» ПОСЛЕ «СПАРТАКА»
Для андалусийцев час от часу не легче. Неделю назад «Севилья» проиграла в Бильбао и вылетела из четверки, во вторник ее разбомбили в Москве, а в субботу — опять выезд. На этот раз к «Валенсии», которая в этом сезоне неожиданно ожила и уже катапультировалась на второе место в чемпионате. Забивают за «летучих мышей» все — даже Симоне Дзадза, чей комический пенальти на Euro-2016 трудно забыть. В четырех последних играх итальянец отличился шесть раз, так что «Севилье» нужно быть особенно аккуратной.
За андалусийцев будет болеть «Реал», отстающий от «Валенсии» на одно очко. В воскресенье «Королевский клуб» примет «Эйбар», и, вполне вероятно, в строй вернется Бэйл.
ЧТО СМОТРЕТЬ В ВЫХОДНЫЕ
21 октября, суббота
«Валенсия» — «Севилья». 19.30. Стадион «Месталья».
«Барселона» — «Малага». 21.45. Стадион «Камп Ноу».
«Наполи» — «Интер». 21.45. Стадион «Сан Паоло».
22 октября, воскресенье
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». 18.00. Стадион «Уэмбли».
«Реал» — «Эйбар». 21.45. Стадион «Сантьяго Бернабеу».