Спаллетти: остановить извержение Везувия

Источник: Спорт-Экспресс

НЕПОБЕДИМЫЙ МИНИСТР ФИНАНСОВ

Главный матч выходных пройдет в Италии, где встретятся два лидера серии А — две единственные команды, которые еще не проигрывали в этом чемпионате. И если «Интер» однажды позволил себе сыграть вничью, то «Наполи» следует без остановок: восемь матчей — восемь побед. Игра неаполитанцев похожа на извержение Везувия — они покрывают своей лавой весь Апеннинский полуостров и уже забили 26 мячей. Правда, в Лиге чемпионов «Наполи» не так впечатляет — поражения в играх с «Шахтером» и «Манчестер Сити» откинули лидера серии А на третье место в группе.

«Интер» еврокубками совсем не обременен, поэтому Лучано Спаллетти может спокойно готовить команду к матчам чемпионата, а нагрузка на футболистов не так высока. Вот и сейчас миланцы всю неделю думали о выезде в Неаполь, пока местная команда сражалась с ветряными мельницами в Манчестере. У «Интера» шикарное настроение — черно-синие победили кровных врагов в прошлом туре и грозятся победить и «Наполи». «Мы способны доставить проблемы сопернику, — говорил на пресс-конференции Спаллетти. — Мы сильны и можем обыграть «Наполи».

Это противостояние — еще и дуэль тренеров. Вечно курящий Маурицио Сарри давно вошел в когорту сильнейших специалистов Италии, хотя несколько лет назад работал банковским служащим. «Если бы он продолжал работать в банке, сейчас бы стал министром финансов», — предположил Спаллетти. Вопрос — лучше быть министром финансов или победителем серии А?

КЛОПП НА «УЭМБЛИ»

Сложно сказать, кто на этой неделе сыграл лучше в Лиге чемпионов — «Тоттенхэм», удержавший ничью на «Сантьяго Бернабеу», или «Ливерпуль», расщепивший на атомы «Марибор». Ясно одно: и те, и другие довольны собой. Правда, в премьер-лиге обоим надо подтягиваться. «Ливерпуль» рухнул на восьмое место, а для нынешнего «Тоттенхэма» даже бронзовая позиция — не в радость.

«Шпоры» должны быть счастливы только тем, что сняли проклятие «Уэмбли». В прошлом туре они перебороли аутсайдеров из «Борнмута» и впервые в премьер-лиге выиграли на главном стадионе страны. Теперь можно точно сказать, что «Тоттенхэм» освоился и готов сражаться даже с монстрами вроде «Ливерпуля». Тем более что у самих «шпор» есть свой монстр Кейн. В двух октябрьских матчах он не забивал, но, может быть, просто сохранил патроны. «Кейн — один из лучших нападающих не только Англии, но и всего мира», — отметил Клопп перед игрой. Интересно, чем ответят Салах, Роберту Фирмину и Коутинью.

«СЕВИЛЬЯ» ПОСЛЕ «СПАРТАКА»

Для андалусийцев час от часу не легче. Неделю назад «Севилья» проиграла в Бильбао и вылетела из четверки, во вторник ее разбомбили в Москве, а в субботу — опять выезд. На этот раз к «Валенсии», которая в этом сезоне неожиданно ожила и уже катапультировалась на второе место в чемпионате. Забивают за «летучих мышей» все — даже Симоне Дзадза, чей комический пенальти на Euro-2016 трудно забыть. В четырех последних играх итальянец отличился шесть раз, так что «Севилье» нужно быть особенно аккуратной.

За андалусийцев будет болеть «Реал», отстающий от «Валенсии» на одно очко. В воскресенье «Королевский клуб» примет «Эйбар», и, вполне вероятно, в строй вернется Бэйл. Из-за его проблем со здоровьем сборная Уэльса не попала на чемпионат мира, да и «Реал» не очень убедителен без британца. Зато «Барселона» пока хороша: только в прошлом туре каталонцы впервые в чемпионате потеряли очки — в гостевой игре с «Атлетико». В этом туре команда Эрнесто Вальверде встретится с еще не побеждавшей «Малагой».

ЧТО СМОТРЕТЬ В ВЫХОДНЫЕ

21 октября, суббота

«Валенсия» — «Севилья». 19.30. Стадион «Месталья».

«Барселона» — «Малага». 21.45. Стадион «Камп Ноу».

«Наполи» — «Интер». 21.45. Стадион «Сан Паоло».