Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вкладчикам пообещали вернуть «советские» накопления -СМИ
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Путин назвал самую главную ошибку России за 15 лет
В тяжелом состоянии госпитализирован актер Дмитрий Бузылев
Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Шальке-04
Майнц
Футбол. Зарубежный
21:45
Сент-Этьен
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:00
Вест Хэм Юнайтед
Брайтон & Хоув
Футбол. Первый дивизион
21.10
Луч-Энергия
Олимпиец
Футбол. Премьер-лига
21.10
СКА-Хабаровск
Уфа
Футбол. Первый дивизион
21.10
Енисей
Шинник
Все события
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Касаткина вышла в финал теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля»
Федерация футбола Беларуси требует ФИФА завести дело на «Зенит»
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Леонардо ДиКаприо встречается с украинской моделью
5 фактов о пользе сыра
Путин предложил россиянам платить за медицину
Кто арендует офисы в «Москва-Сити»
В Нью-Йорке продают остров за $125 млн
Фоторепортажи
8«Арсенал» нанёс «Зениту» первое поражение в РФПЛ
8«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» разошлись миром
18:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Спаллетти: остановить извержение Везувия

«СЭ» рассказывает о наиболее интересных матчах уикенда в Европе.

Источник: Спорт-Экспресс

НЕПОБЕДИМЫЙ МИНИСТР ФИНАНСОВ

Главный матч выходных пройдет в Италии, где встретятся два лидера серии А — две единственные команды, которые еще не проигрывали в этом чемпионате. И если «Интер» однажды позволил себе сыграть вничью, то «Наполи» следует без остановок: восемь матчей — восемь побед. Игра неаполитанцев похожа на извержение Везувия — они покрывают своей лавой весь Апеннинский полуостров и уже забили 26 мячей. Правда, в Лиге чемпионов «Наполи» не так впечатляет — поражения в играх с «Шахтером» и «Манчестер Сити» откинули лидера серии А на третье место в группе.

«Интер» еврокубками совсем не обременен, поэтому Лучано Спаллетти может спокойно готовить команду к матчам чемпионата, а нагрузка на футболистов не так высока. Вот и сейчас миланцы всю неделю думали о выезде в Неаполь, пока местная команда сражалась с ветряными мельницами в Манчестере. У «Интера» шикарное настроение — черно-синие победили кровных врагов в прошлом туре и грозятся победить и «Наполи». «Мы способны доставить проблемы сопернику, — говорил на пресс-конференции Спаллетти. — Мы сильны и можем обыграть «Наполи».

Это противостояние — еще и дуэль тренеров. Вечно курящий Маурицио Сарри давно вошел в когорту сильнейших специалистов Италии, хотя несколько лет назад работал банковским служащим. «Если бы он продолжал работать в банке, сейчас бы стал министром финансов», — предположил Спаллетти. Вопрос — лучше быть министром финансов или победителем серии А?

КЛОПП НА «УЭМБЛИ»

Сложно сказать, кто на этой неделе сыграл лучше в Лиге чемпионов — «Тоттенхэм», удержавший ничью на «Сантьяго Бернабеу», или «Ливерпуль», расщепивший на атомы «Марибор». Ясно одно: и те, и другие довольны собой. Правда, в премьер-лиге обоим надо подтягиваться. «Ливерпуль» рухнул на восьмое место, а для нынешнего «Тоттенхэма» даже бронзовая позиция — не в радость.

«Шпоры» должны быть счастливы только тем, что сняли проклятие «Уэмбли». В прошлом туре они перебороли аутсайдеров из «Борнмута» и впервые в премьер-лиге выиграли на главном стадионе страны. Теперь можно точно сказать, что «Тоттенхэм» освоился и готов сражаться даже с монстрами вроде «Ливерпуля». Тем более что у самих «шпор» есть свой монстр Кейн. В двух октябрьских матчах он не забивал, но, может быть, просто сохранил патроны. «Кейн — один из лучших нападающих не только Англии, но и всего мира», — отметил Клопп перед игрой. Интересно, чем ответят Салах, Роберту Фирмину и Коутинью.

«СЕВИЛЬЯ» ПОСЛЕ «СПАРТАКА»

Для андалусийцев час от часу не легче. Неделю назад «Севилья» проиграла в Бильбао и вылетела из четверки, во вторник ее разбомбили в Москве, а в субботу — опять выезд. На этот раз к «Валенсии», которая в этом сезоне неожиданно ожила и уже катапультировалась на второе место в чемпионате. Забивают за «летучих мышей» все — даже Симоне Дзадза, чей комический пенальти на Euro-2016 трудно забыть. В четырех последних играх итальянец отличился шесть раз, так что «Севилье» нужно быть особенно аккуратной.

За андалусийцев будет болеть «Реал», отстающий от «Валенсии» на одно очко. В воскресенье «Королевский клуб» примет «Эйбар», и, вполне вероятно, в строй вернется Бэйл. Из-за его проблем со здоровьем сборная Уэльса не попала на чемпионат мира, да и «Реал» не очень убедителен без британца. Зато «Барселона» пока хороша: только в прошлом туре каталонцы впервые в чемпионате потеряли очки — в гостевой игре с «Атлетико». В этом туре команда Эрнесто Вальверде встретится с еще не побеждавшей «Малагой».

ЧТО СМОТРЕТЬ В ВЫХОДНЫЕ

21 октября, суббота
«Валенсия» — «Севилья». 19.30. Стадион «Месталья».
«Барселона» — «Малага». 21.45. Стадион «Камп Ноу».
«Наполи» — «Интер». 21.45. Стадион «Сан Паоло».

22 октября, воскресенье
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». 18.00. Стадион «Уэмбли».
«Реал» — «Эйбар». 21.45. Стадион «Сантьяго Бернабеу».

Наполи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Интер
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Севилья
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зачем футболисты "Севильи" после матча пришли в раздевалку "Спартака"
Каррера vs Гаджиев, Гончаренко vs Манчини. Интриги тура РФПЛ
Месси и три игрока «Зенита» вызваны на матч с Россией
Касаткина вышла в финал теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля»
Федерация футбола Беларуси требует ФИФА завести дело на «Зенит»
Фигуристы Боброва и Соловьев идут вторыми на Гран-при России
Конте и Клопп: грозит ли им отставка? Анонс 9-го тура АПЛ
Стадион «Зенита» подорожал ещё на 113,5 млн рублей
Новости
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2» Певица во время тура по России наберет в проект новых участников
Недвижимость
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Новые квартиры по реновации будут на 30% дороже старых
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь