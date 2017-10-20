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18:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Конте и Клопп: грозит ли им отставка?

«СЭ» анонсирует девятый тур английской премьер-лиги и дает свой прогноз.

Источник: Спорт-Экспресс

«ЛИВЕРПУЛЬ» ПРОТИВ «УЭМБЛИ»

Не вовремя для «красных» «Тоттенхэм» научился выигрывать на «Уэмбли» — неделю назад «шпоры» одолели «Борнмут» на «своем» поле, а теперь готовятся прибить рыбешку пожирнее. «Тоттенхэм» не может победить «Ливерпуль» на протяжении десяти матчей, но в воскресенье серия может прерваться — команда Юргена Клоппа слабо выглядит в играх чемпионата Англии и осенью победила в них всего однажды. Зато настроение у футболистов отличное.

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Останется ли оно таким же после игры на «Уэмбли»? В социальных сетях потихоньку набирает силу кампания под недвусмысленным названием #KloppOut. Поражение наверняка увеличит число недовольных.

«ЧЕЛСИ» ПРОТИВ СЕНСАЦИИ

Марку Силва — отличный пример для Леонида Слуцкого. Летом он ушел в «Уотфорд» из «Халла», которого едва не спас от вылета. И «шершни» с назначением португальца заметно улучшили результаты, а в прошлом туре обыграли «Арсенал» на последних минутах и взобрались на четвертое место. Позади — даже действующий чемпион «Челси». «Уотфорд» его не боится — полузащитник «шершней» Ришарлисон перед игрой заметил: «Однажды мне к виску приставили пистолет. Поэтому к игре с “Челси” я отношусь проще».

Антонио Конте и год назад ужасно стартовал в чемпионате, но тогда «синие» не тащили за собой еврокубковую ношу. Сейчас все иначе — матч с «Ромой», в котором «Челси» упустил преимущество в два мяча и чуть не проиграл, доказывает: чемпион не в форме. А тут еще и Жозе Моуринью лезет со своими нравоучениями. Португалец недавно сказал, что ему нравится, как другие тренеры жалуются на большое количество травм. Конте ответил, что Моуринью все время думает о «Челси», хотя должен заниматься своей командой.

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ГВАРДЬОЛА ПРОТИВ «РЫЖЕГО МОУРИНЬЮ»

Должно же быть противоядие! «Сити» не может побеждать вечно и уж тем более не должен постоянно всех громить с разницей в пять мячей. Нужен какой-нибудь сказочный волшебник, который прервет наступление команды Пепа Гвардьолы. Например, Шон Дайч — «Рыжий Моуринью», как его называют в Англии.

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«Бернли» в прошлом сезоне славился солидной игрой на своем поле, где пали многие фавориты. В этом сезоне «бордовые» сменили вектор: они уже провели четыре гостевых матча с «Челси», «Тоттенхэмом», «Ливерпулем» и «Эвертоном» — и набрали в них восемь очков, не проиграв ни разу! Новый вызов — «Этихад». Габриэл Жезус, Де Брейне, Сане, Сильва, Бернарду Силва, Стерлинг и, может быть, Агуэро против вратаря «Бернли» Ника Поупа, чей процент отраженных ударов выше всех в лиге (91,7 процента).

РУНИ ПРОТИВ ВЕНГЕРА

11 голов в ворота «Арсенала» забил лучший бомбардир в истории «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни. Увеличит ли воспитанник «Эвертона» это число в игре за свой родной клуб? Роналд Куман очень надеется на это: катастрофические результаты последних матчей в премьер-лиге и четвертое место в группе Лиги Европы (впереди даже кипрский «Аполлон») — признаки скорой отставки голландца. Но в матче с «Арсеналом» «Эвертон» может выправить положение — «канониры» еще не побеждали в гостях в этом чемпионате.

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ДЕ ХЕА ПРОТИВ ПРОПУЩЕННЫХ МЯЧЕЙ

«Манчестер Юнайтед» в этом туре поедет в гости к новичку — «Хаддерсфилду». Это отличный шанс для «красных дьяволов» установить рекорд — еще ни одна команда премьер-лиги не сохраняла ворота сухими в восьми стартовых матчах из девяти. «Терьеры» в четырех последних играх не забивали вообще, так что Де Хеа может почти не волноваться.

20 октября, пятница

22.00. ВЕСТ ХЭМ — БРАЙТОН. Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 1.80 — Н 3.48 — П2 4.83.

21 октября, суббота
14.30. ЧЕЛСИ — УОТФОРД. Прогноз «СЭ» — 2:2. Прогноз WinLine — П1 1.32 — Н 5.19 — П2 8.42.
17.00. МАНЧЕСТЕР СИТИ — БЕРНЛИ. Прогноз «СЭ» — 4:0. Прогноз WinLine — П1 1.08 — Н 10.00 — П2 24.00.
17.00. СТОУК СИТИ — БОРНМУТ. Прогноз «СЭ» — 1:0. Прогноз WinLine — П1 2.12 — Н 3.44 — П2 3.48.
17.00. ХАДДЕРСФИЛД — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД. Прогноз «СЭ» — 1:3. Прогноз WinLine — П1 9.52 — Н 4.83 — П2 1.33.
17.00. СУОНСИ — ЛЕСТЕР. Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 2.81 — Н 3.21 — П2 2.62.
17.00. НЬЮКАСЛ — КРИСТАЛ ПЭЛАС. Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 1.95 — Н 3.44 — П2 4.04.
19.30. САУТГЕМПТОН — ВЕСТ БРОМВИЧ. Прогноз «СЭ» — 0:0. Прогноз WinLine — П1 1.79 — Н 3.41 — П2 5.03.

22 октября, воскресенье
15.30. ЭВЕРТОН — АРСЕНАЛ. Прогноз «СЭ» — 1:2. Прогноз WinLine — П1 3.70 — Н 3.60 — П2 1.99.
18.00. ТОТТЕНХЭМ — ЛИВЕРПУЛЬ. Прогноз «СЭ» — 2:1. Прогноз WinLine — П1 2.16 — Н 3.65 — П2 3.30.

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