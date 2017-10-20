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17:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Роналду оплатил лечение 370 пострадавшим от лесных пожаров в Португалии

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду оплатил лечение 370 пострадавшим от лесных пожаров в Португалии.

Источник: РИА "Новости"

Об этом на своей странице в «Фейсбуке» рассказала сестра португальского футболиста Катя Авейру.

«Криштиану Роналду оплатил лечение 370 человек, получивших ранения в португальских лесных пожарах», — говорится в сообщении.

В Мадейре в результате пожара погибли 42 человека. Ранее Криштиану Роналду, который сам родом из Мадейры, также оставил сообщение, пишет The Sun.

«Нельзя оставаться равнодушным к этой трагедии. Солидарен с родственниками и друзьями жертв. Полная поддержка пожарным, которые рискуют жизнью, чтобы оказать помощь», — отметил Роналду.

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