Роналду оплатил лечение 370 пострадавшим от лесных пожаров в Португалии

Источник: РИА "Новости"

Об этом на своей странице в «Фейсбуке» рассказала сестра португальского футболиста Катя Авейру.

«Криштиану Роналду оплатил лечение 370 человек, получивших ранения в португальских лесных пожарах», — говорится в сообщении.

В Мадейре в результате пожара погибли 42 человека. Ранее Криштиану Роналду, который сам родом из Мадейры, также оставил сообщение, пишет The Sun.