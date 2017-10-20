«Актобе» готовится дать бой «Иртышу»

Основное внимание в рамках тренировочного процесса было уделено работе с мячом, при этом все имеющиеся в распоряжении Владимира Муханова игроки старались доказать тренерскому штабу, что именно они достойны завтра выйти в стартовом составе. «Красно-белые» начали занятие с разминочных упражнений с мячом, после чего перешли к физическим упражнениям, а затем сыграли двухсторонку. В завершающей стадии тренировки футболисты отрабатывали навесы и удары по воротам..



В распоряжении тренерского штаба находятся 20 футболистов: Отарбаев, Сидельников, Каиров, Шестаков, Жереми, Айтбаев, Шурыгин, Жумагали, Саулет, Валиуллин, Аймбетов, Зенькович, Колчак, Обрадович, Нейн, Симович, Какимов, Шимкович, Муарем, Савич..



Футбол начнется в 14:00 по актюбинскому времени. Трансляция будет на PFLK-TV и на официальном сайте ФК «Актобе».