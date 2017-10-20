«Актобе» готовится дать бой «Иртышу»
Перед матчем против павлодарского «Иртыша» футболисты «Актобе» провели традиционную тренировку за день до официальной игры.
Перед матчем против павлодарского «Иртыша» футболисты «Актобе» провели традиционную тренировку за день до официальной игры.
Основное внимание в рамках тренировочного процесса было уделено работе с мячом, при этом все имеющиеся в распоряжении Владимира Муханова игроки старались доказать тренерскому штабу, что именно они достойны завтра выйти в стартовом составе. «Красно-белые» начали занятие с разминочных упражнений с мячом, после чего перешли к физическим упражнениям, а затем сыграли двухсторонку. В завершающей стадии тренировки футболисты отрабатывали навесы и удары по воротам..
В распоряжении тренерского штаба находятся 20 футболистов: Отарбаев, Сидельников, Каиров, Шестаков, Жереми, Айтбаев, Шурыгин, Жумагали, Саулет, Валиуллин, Аймбетов, Зенькович, Колчак, Обрадович, Нейн, Симович, Какимов, Шимкович, Муарем, Савич..
Футбол начнется в 14:00 по актюбинскому времени. Трансляция будет на