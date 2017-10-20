СМИ: Роналду будет признан лучшим игроком года в мире по версии ФИФА

Официальная церемония объявления победителей пройдет в понедельник в Лондоне. Издание отмечает, что лучшим тренером года по версии ФИФА будет признан возглавляющий «Реал» Зинедин Зидан, а первым в истории лауреатом награды лучшему вратарю года станет Джанлуиджи Буффон из итальянского «Ювентуса».
Роналду в сезоне-2016/17 стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов. Португалец стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, забив 12 голов в 13 матчах, и был признан лучшим футболистом Европы по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
На протяжении шести предыдущих лет ФИФА вручала лучшему игроку планеты «Золотой мяч» совместно с редакцией журнала France Football. Однако с 2016 года французское издание, учредившее свой приз в 1956 году, и ФИФА вновь вручают награды по отдельности. Впервые ФИФА назвала лучшего футболиста года в 1991 году, тогда им стал немец Лотар Маттеус.