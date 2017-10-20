СМИ: Роналду будет признан лучшим игроком года в мире по версии ФИФА

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Официальная церемония объявления победителей пройдет в понедельник в Лондоне. Издание отмечает, что лучшим тренером года по версии ФИФА будет признан возглавляющий «Реал» Зинедин Зидан, а первым в истории лауреатом награды лучшему вратарю года станет Джанлуиджи Буффон из итальянского «Ювентуса».

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Роналду в сезоне-2016/17 стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов. Португалец стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, забив 12 голов в 13 матчах, и был признан лучшим футболистом Европы по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).