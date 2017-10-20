Бенатиа из-за травмы не поможет «Ювентусу» в матче с «Удинезе»

По информации Tuttosport, у алжирского футболиста ушиб лодыжки. Травму Мехди Бенатиа получил в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с лиссабонским «Спортингом» (2:1). Ожидается, что в 10-м туре против команды «СПАЛ» Бенатиа уже будет в строю. Матч запланирован на 25 октября.