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Бенатиа из-за травмы не поможет «Ювентусу» в матче с «Удинезе»
Защитник «Ювентуса» Мехди Бенатиа не поможет своей команде в матче 9-го тура чемпионата Италии с «Удинезе».
Защитник «Ювентуса» Мехди Бенатиа не поможет своей команде в матче 9-го тура чемпионата Италии с «Удинезе».
Встреча состоится 22 октября в Удине.
По информации Tuttosport, у алжирского футболиста ушиб лодыжки. Травму Мехди Бенатиа получил в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с лиссабонским «Спортингом» (2:1). Ожидается, что в 10-м туре против команды «СПАЛ» Бенатиа уже будет в строю. Матч запланирован на 25 октября.
В нынешнем сезоне Мехди Бенатиа принял участие в 7 официальных матчах за «Ювентус».