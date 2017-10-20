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15:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Бенатиа из-за травмы не поможет «Ювентусу» в матче с «Удинезе»

Защитник «Ювентуса» Мехди Бенатиа не поможет своей команде в матче 9-го тура чемпионата Италии с «Удинезе».

Источник: Reuters

Встреча состоится 22 октября в Удине.

По информации Tuttosport, у алжирского футболиста ушиб лодыжки. Травму Мехди Бенатиа получил в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с лиссабонским «Спортингом» (2:1). Ожидается, что в 10-м туре против команды «СПАЛ» Бенатиа уже будет в строю. Матч запланирован на 25 октября.

В нынешнем сезоне Мехди Бенатиа принял участие в 7 официальных матчах за «Ювентус».

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