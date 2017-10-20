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15:24 (мск), источник: Vesti.kz

Шотландский журналист предложил легендарному клубу подписать контракт с форвардом «Астаны» Твумаси

Шотландский журналист спортивного сайта Yahoo Sports UK Джейми Керри в беседе с корреспондентом Vesti.kz призвал руководство «Рейнджерса» обратить внимание на форварда «Астаны» Патрика Твумаси, который отметился дублем в победном матче группового этапа Лиги Европы против израильского «Маккаби» (4:0).

«Я считаю, что руководству “Рейнджерс” необходимо обратить внимание на Твумаси. Последний матч с “Маккаби” в Лиге Европы в очередной раз показал его нацеленность на ворота соперника. Я слежу за ним еще с прошлого сезона. Этот человек является лидером “Астаны”. Он очень быстрый игрок с хорошей техникой. Я уверен, что “Рейнджерсу” не хватает именно такого футболиста. Было бы прекрасно заполучить Твумаси уже в январе», — сказал Керри.

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Отметим, что «Рейнджерс» с 54 чемпионскими титулами — самый титулованный клуб Шотландии. В 2012 году клуб был сослан в третий дивизион, но за четыре года вернулся в премьер-лигу и в дебютном сезоне занял третье место.

Отметим, что, забив по два мяча, Твумаси и Жуниор Кабананга позволили «Астане» добиться самой крупной победы в еврокубковой истории. Сейчас казахстанскую клуб имеет в своем активе четыре очка и занимает третью строчку в группе. Первую позицию делят испанский «Вильярреал» и чешская «Славия», которые в минувшем туре сыграли вничью (2:2).

Добавим, что Кабананга и Твумаси продлили контракты с «Астаной» до 2019 года. Ранее ганцем и интересовался турецкий «Бурсаспор», однако данное предложение не устроило казахстанскую команду.

2 ноября «Астана» и «Маккаби» встретятся в матче четвертого тура Лиги Европы уже в Тель-Авиве.

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