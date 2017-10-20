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15:13 (мск), источник: Sports.kz

«Астана» выставит резервистов на матч с «Ордабасы»

На послематчевой пресс-конференции, прошедшей по окончании игры групповой стадии Лиги Европы «Астана» — «Маккаби», Станимир Стойлов заявил, что на ближайший матч чемпионата Казахстана, в котором «Астана» 22 октября встретится в Шымкенте с «Ордабасы», не будут отправлены футболисты основного состава.

Спортивный директор «Астаны» Александр Коночкин прокомментировал данное решение.

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— Да, действительно, в Шымкент отправляются молодые футболисты и игроки, которые не были задействованы в матче с «Маккаби» — у этих парней будет отличная возможность показать себя. Что касается игроков основной команды, то все футболисты, игравшие с израильским клубом в четверг, получат выходной и будут готовиться к матчу с «Окжетпесом», который состоится 25 октября. Дело в том, что за 7 дней нам предстоит сыграть 3 матча в чемпионате, а следом — длительный перелет и важный матч Лиги Европы с «Маккаби» в Тель-Авиве. Тренерский штаб принял решение предоставить футболистам главной команды небольшой перерыв для восстановления и реабилитации. Так что, «Ордабасы» в воскресенье будут играть с ближайшим резервом нашего клуба.

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