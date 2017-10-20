«Астана» выставит резервистов на матч с «Ордабасы»

— Да, действительно, в Шымкент отправляются молодые футболисты и игроки, которые не были задействованы в матче с «Маккаби» — у этих парней будет отличная возможность показать себя. Что касается игроков основной команды, то все футболисты, игравшие с израильским клубом в четверг, получат выходной и будут готовиться к матчу с «Окжетпесом», который состоится 25 октября. Дело в том, что за 7 дней нам предстоит сыграть 3 матча в чемпионате, а следом — длительный перелет и важный матч Лиги Европы с «Маккаби» в Тель-Авиве. Тренерский штаб принял решение предоставить футболистам главной команды небольшой перерыв для восстановления и реабилитации. Так что, «Ордабасы» в воскресенье будут играть с ближайшим резервом нашего клуба.