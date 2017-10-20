Владимир Журавель после сезона покинет брестское «Динамо», главный кандидат на его место — Валдас Иванаускас
Как стало известно by.tribuna.com, Владимир Журавель покинет брестское «Динамо» по окончании сезона вне зависимости от итогового результата.
Как стало известно by.tribuna.com, Владимир Журавель покинет брестское «Динамо» по окончании сезона вне зависимости от итогового результата.
Журавель мог покинуть «Динамо» еще в середине сезона, однако тогда клубу не удалось договориться с его преемником поляком Бартошеком. Перед Журавелем ставилась задача выиграть Кубок Беларуси, а также побороться за призовую тройку в чемпионате. При этом Брест претендует на четвертое место, которое дает право участвовать в еврокубках при определенных раскладах.
Основным кандидатом на пост главного тренера называется литовец Валдас Иванаускас, уже работающий в спортивной дирекции клуба.
По информации источников, знакомых с ситуацией в клубе, уже сегодня Иванаускас — один из самых влиятельных менеджеров в структуре «Динамо».
Иванаускас пришел в «Динамо» в августе нынешнего года. С сезона 2000/01 стал тренером молодежного состава немецкого «Вильхемсхафена», после чего играющим тренером «Клоппенбурга». В 2004 году «Каунас» под руководством Иванаускаса стал чемпионом страны и взял Кубок Литвы. Позже специалист помог шотландскому «Хартсу» выиграть Кубок Шотландии и стать
Кроме «Вильхемсхафена», «Клоппенбурга» и «Хартса» Иванаускас тренировал литовские клубы «Ветра», «Каунас», «Банга», «Шауляй», «РЕО Вильнюс», немецкий «Карл Цейсс», азербайджанский «Стандарт», грузинскую «Дилу», российские СКА-«Энегрия» и «Луч-Энергия», а также кипрский «Этникос».