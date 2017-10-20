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14:44 (мск), источник: Прессбол

Владимир Журавель после сезона покинет брестское «Динамо», главный кандидат на его место — Валдас Иванаускас

Как стало известно by.tribuna.com, Владимир Журавель покинет брестское «Динамо» по окончании сезона вне зависимости от итогового результата.

Журавель мог покинуть «Динамо» еще в середине сезона, однако тогда клубу не удалось договориться с его преемником поляком Бартошеком. Перед Журавелем ставилась задача выиграть Кубок Беларуси, а также побороться за призовую тройку в чемпионате. При этом Брест претендует на четвертое место, которое дает право участвовать в еврокубках при определенных раскладах.

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Основным кандидатом на пост главного тренера называется литовец Валдас Иванаускас, уже работающий в спортивной дирекции клуба.

По информации источников, знакомых с ситуацией в клубе, уже сегодня Иванаускас — один из самых влиятельных менеджеров в структуре «Динамо».

Иванаускас пришел в «Динамо» в августе нынешнего года. С сезона 2000/01 стал тренером молодежного состава немецкого «Вильхемсхафена», после чего играющим тренером «Клоппенбурга». В 2004 году «Каунас» под руководством Иванаускаса стал чемпионом страны и взял Кубок Литвы. Позже специалист помог шотландскому «Хартсу» выиграть Кубок Шотландии и стать вице-чемпионом в 2006 году.

Кроме «Вильхемсхафена», «Клоппенбурга» и «Хартса» Иванаускас тренировал литовские клубы «Ветра», «Каунас», «Банга», «Шауляй», «РЕО Вильнюс», немецкий «Карл Цейсс», азербайджанский «Стандарт», грузинскую «Дилу», российские СКА-«Энегрия» и «Луч-Энергия», а также кипрский «Этникос».

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