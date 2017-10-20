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14:28 (мск), источник: ТАСС

«Тракай» подал жалобу в ФИФА с требованием дисквалифицировать российского игрока Максимова

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Литовский «Тракай» подал жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) с требованием применить санкции в отношении российского нападающего Максима Максимова, выступающего за македонский «Вардар». Об этом ТАСС сообщил спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы «Тракая».

21-летний Максимов подписал контракт с «Тракаем» в апреле этого года, забив за клуб семь голов в шести матчах квалификации Лиги Европы. Однако в конце августа игрок расторг соглашение с литовским клубом, перейдя в «Вардар».

«Тракай» не устраивает ситуация, при которой лучший игрок в один момент без предупреждения, без переговоров уезжает в другой клуб, никаких контактов с «Вардаром» не было вообще. Клуб требует выплаты существенной компенсации за переход игрока, дисквалификации Максимова и запрета для «Вардара» регистрировать новых футболистов в течение двух трансферных окон. Странно, что такой солидный клуб, как «Вардар», не осознал, какие риски несет данная сделка, — сказал Прокопец.

«Максимов, приняв желаемое за действительное, думал, что договор с “Тракаем” предполагал возможность одностороннего расторжения контракта. Но такого права на самом деле у него не было. Теперь ему грозит четырехмесячная дисквалификация», — отметил юрист.

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