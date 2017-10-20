«Тракай» подал жалобу в ФИФА с требованием дисквалифицировать российского игрока Максимова

21-летний Максимов подписал контракт с «Тракаем» в апреле этого года, забив за клуб семь голов в шести матчах квалификации Лиги Европы. Однако в конце августа игрок расторг соглашение с литовским клубом, перейдя в «Вардар».

«Тракай» не устраивает ситуация, при которой лучший игрок в один момент без предупреждения, без переговоров уезжает в другой клуб, никаких контактов с «Вардаром» не было вообще. Клуб требует выплаты существенной компенсации за переход игрока, дисквалификации Максимова и запрета для «Вардара» регистрировать новых футболистов в течение двух трансферных окон. Странно, что такой солидный клуб, как «Вардар», не осознал, какие риски несет данная сделка, — сказал Прокопец.