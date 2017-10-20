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14:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» на две недели лишился Кейлора Наваса

Вратарь «Реала» Кейлор Навас вновь угодил в лазарет.

Источник: AP 2017

Футболист получил повреждение на тренировке, сообщается на официальном сайте мадридской команды.

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По неофициальным данным, костариканский вратарь пропустит около двух недель.

Таким образом, 30-летний футболист не поможет «Реалу» в матчах Ла Лиги с «Эйбаром» (22 октября) и «Жироной» (29 октября). Также Навас может пропустить игру 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» (1 ноября).

Напомним, что 15 октября Навас только вернулся в общую группу после повреждения мышц правого бедра.

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