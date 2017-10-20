«Реал» на две недели лишился Кейлора Наваса

Источник: AP 2017

Футболист получил повреждение на тренировке, сообщается на официальном сайте мадридской команды.

По неофициальным данным, костариканский вратарь пропустит около двух недель.

Таким образом, 30-летний футболист не поможет «Реалу» в матчах Ла Лиги с «Эйбаром» (22 октября) и «Жироной» (29 октября). Также Навас может пропустить игру 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» (1 ноября).