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12:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Футболисты «Лестера» недовольны отставкой Шекспира

Футболисты «Лестер Сити» остались недовольны отставкой главного тренера Крейга Шекспира.

Источник: Reuters

Об этом в интервью The Telegraph рассказал помощник главного тренера Майкл Эпплтон. Игроки хотели знать, почему руководство уволило 53-летнего специалиста после 8 матчей в АПЛ текущего сезона.

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«Встреча перед тренировкой получилась немного сырой. Игроки разочарованы и хотели получить ответы на вопросы, но я не тот человек, который может сделать это. Не было никаких признаков давления. Я не увольнял Крейга и не уверен в истинных причинах.

Игроки и сотрудники очень уважали его. Это стало неожиданностью. Теперь важно то, как мы с этим справимся. Изменили формат тренировок. Хотим убедиться, что футболисты отвлекутся и не будут чувствовать сожаление, — сказал Эпплтон.

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