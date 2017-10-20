Футболисты «Лестера» недовольны отставкой Шекспира
Футболисты «Лестер Сити» остались недовольны отставкой главного тренера Крейга Шекспира.
Футболисты «Лестер Сити» остались недовольны отставкой главного тренера Крейга Шекспира.
Об этом в интервью The Telegraph рассказал помощник главного тренера Майкл Эпплтон. Игроки хотели знать, почему руководство уволило 53-летнего специалиста после 8 матчей в АПЛ текущего сезона.
«Встреча перед тренировкой получилась немного сырой. Игроки разочарованы и хотели получить ответы на вопросы, но я не тот человек, который может сделать это. Не было никаких признаков давления. Я не увольнял Крейга и не уверен в истинных причинах.
Игроки и сотрудники очень уважали его. Это стало неожиданностью. Теперь важно то, как мы с этим справимся. Изменили формат тренировок. Хотим убедиться, что футболисты отвлекутся и не будут чувствовать сожаление, — сказал Эпплтон.