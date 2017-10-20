20 октября 1982 года в Лужниках произошла самая страшная трагедия в истории красно-белых.
«Qazsport» покажет прямую трансляцию матча «Ордабасы» — «Астана»
21 и 22 октября пройдут матчи 31-го тура казахстанской
21 и 22 октября пройдут матчи 31-го тура казахстанской
Телеканал «Qazsport» в воскресенье покажет в прямом эфире противостояние между шымкентским «Ордабасы» и «Астаной», начало в 14:35.
Букмекерская контора 1XBET отдает предпочтение чемпиону: победа «Ордабасы» — 4.86, ничья — 3.42, победа «Астаны» — 1.81.