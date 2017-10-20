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08:14 (мск), источник: Р-Спорт

Неймар оштрафован в Бразилии на 1,2 миллиона долларов за уклонение от уплаты налогов

МОСКВА, 20 окт — Р-Спорт. Апелляционный суд Бразилии оштрафовал футболиста «Пари Сен-Жермен» Неймара на сумму около 1,2 миллиона долларов за уклонение от уплаты налогов, сообщает ESPN.

Источник: Reuters

Как сообщается, Неймар был наказан «за недобросовестное поведение», вылившееся в постоянные попытки отложить рассмотрение дела об уклонении от уплаты налогов.

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Также были оштрафованы родители нападающего и три компании, которые управляют финансами бразильца.

Неймар обвинялся в уклонении от уплаты налогов в период с 2011 по 2013 год, а также в том, что использовал семейные компании для снижения налоговой ставки. В июле издание Mundo Deportivo сообщило, что прокуратура Бразилии закрыла все дела в отношении форварда национальной команды, а также его отца и руководства «Барселоны» по неуплате налогов и махинациям при переходе Неймара из «Сантоса».

ПСЖ
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