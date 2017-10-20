Неймар оштрафован в Бразилии на 1,2 миллиона долларов за уклонение от уплаты налогов

Неймар обвинялся в уклонении от уплаты налогов в период с 2011 по 2013 год, а также в том, что использовал семейные компании для снижения налоговой ставки. В июле издание Mundo Deportivo сообщило, что прокуратура Бразилии закрыла все дела в отношении форварда национальной команды, а также его отца и руководства «Барселоны» по неуплате налогов и махинациям при переходе Неймара из «Сантоса».