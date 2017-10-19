Леонид Слуцкий: Мы стремимся к первой выездной победе

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«Было бы замечательно, если бы мы смогли отблагодарить болельщиков, который собираются на выездной матч с «Барнсли», победой. Вы можете потерять все, но надежду нельзя потерять никогда.

Мы благодарны всем поклонникам, которые следуют за нами везде. Стремимся к первой выездной победе. Были близки к этому в прошлый раз в Норидже и в игре с «Редингом».

В Барнсли отправляемся с позитивным настроем, Будет сложная игра, но нам нужны три очка. Думаю, что фанаты, которые приедут, увидят интересное противостояние, — приводит Слуцкого «Матч ТВ».