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20:27 (мск), источник: Советский спорт

Леонид Слуцкий: Мы стремимся к первой выездной победе

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура чемпионшипа против «Барнсли».

Источник: Reuters

«Было бы замечательно, если бы мы смогли отблагодарить болельщиков, который собираются на выездной матч с «Барнсли», победой. Вы можете потерять все, но надежду нельзя потерять никогда.

Мы благодарны всем поклонникам, которые следуют за нами везде. Стремимся к первой выездной победе. Были близки к этому в прошлый раз в Норидже и в игре с «Редингом».

В Барнсли отправляемся с позитивным настроем, Будет сложная игра, но нам нужны три очка. Думаю, что фанаты, которые приедут, увидят интересное противостояние, — приводит Слуцкого «Матч ТВ».

Напомним, матч «Барнсли» — «Халл Сити» состоится 21 октября и начнется в 17:00 по московскому времени.

Халл Сити
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