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15:31 (мск), источник: Р-Спорт

Telegraph: Аманда Стэйвли готова приобрести «Ньюкасл» за 300 млн фунтов

МОСКВА, 19 окт — Р-Спорт. Британка Аманда Стэйвли готова приобрести английский футбольный клуб «Ньюкасл» за 300 миллионов фунтов, официальное предложение будет сделано в ближайшие недели, сообщает Telegraph.

Источник: AP 2017

Ранее «сороки» на официальном сайте объявили, что руководство клуба во главе с нынешним владельцем Майком Эшли выставило «Ньюкасл» на продажу.

По данным издания, Стэйвли встречалась с представителями клуба после матча с «Ливерпулем», который состоялся 1 октября. Предполагается, что Стэйвли рассчитывает завершить переговоры до рождественских праздников, чтобы высвободить больше средств, которые могут быть направлены на усиление состава в зимнее трансферное окно. Ранее Эшли оценил клуб в 450 миллионов фунтов.

Как отмечает Mirror, Стэйвли известна связями в деловых кругах на Ближнем Востоке. Ее фирма PCP Capital Partners помогала осуществить сделку по продаже футбольного клуба «Манчестер Сити» его нынешним владельцам из ОАЭ.

Эшли владеет клубом с 2007 года и за это время не раз подвергался критике и нападкам со стороны болельщиков «сорок». При миллиардере «Ньюкасл» дважды покидал английскую премьер-лигу, в последний раз — по итогам сезона-2015/16.

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