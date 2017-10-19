Telegraph: Аманда Стэйвли готова приобрести «Ньюкасл» за 300 млн фунтов

Источник: AP 2017

Ранее «сороки» на официальном сайте объявили, что руководство клуба во главе с нынешним владельцем Майком Эшли выставило «Ньюкасл» на продажу.

По данным издания, Стэйвли встречалась с представителями клуба после матча с «Ливерпулем», который состоялся 1 октября. Предполагается, что Стэйвли рассчитывает завершить переговоры до рождественских праздников, чтобы высвободить больше средств, которые могут быть направлены на усиление состава в зимнее трансферное окно. Ранее Эшли оценил клуб в 450 миллионов фунтов.

Как отмечает Mirror, Стэйвли известна связями в деловых кругах на Ближнем Востоке. Ее фирма PCP Capital Partners помогала осуществить сделку по продаже футбольного клуба «Манчестер Сити» его нынешним владельцам из ОАЭ.